Kanādas hokejistes uzvar Šveici un iekļūst finālā; atkal spēlēs pret ASV
Kanādas sieviešu hokeja izlase pirmdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu pusfinālā pārspēja Šveices valstsvienību un sasniedza finālu.
Kanādietes uzvarēja ar 2:1 (0:0, 2:0, 0:1), sasniedzot savu astoto olimpisko spēļu finālu, kurā atkal tiksies ar ASV.
Jau vēstīts, ka ASV pusfinālā ar 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) uzvarēja Zviedrijas valstsvienību.
Grupu turnīrā ASV izlase Kanādas komandu sagrāva ar 5:0.
Šīs ir astotās olimpiskās spēles, kurās tiek aizvadīts sieviešu hokeja turnīrs, un septiņos finālos ir spēlējušas ASV un Kanādas hokejistes, šo kārtību 2006. gadā pārtraucot zviedrietēm. Pieci zelti līdz šim ir Kanādai, bet divi - ASV.
Pirmdienas mačā kanādietēm abus vārtus otrajā periodā guva kapteine Marī-Filipa Pulēna, bet šveicietes trešajā periodā spēja atbildēt tikai ar Raheles Encleres vārtiem.
Cīņa par bronzas medaļām un fināls notiks ceturtdien.
Olimpisko spēļu turnīrā desmit komandas sadalītas divās apakšgrupās, balstoties uz rangu. Ceturtdaļfinālā iekļuva visas piecas A grupas dalībnieces - Kanāda, ASV, Somija, Čehija un Šveice -, kā arī trīs labākās komandas no B grupas, kurā cīnījās Zviedrija, Vācija, Itālija, Francija un Japāna.
Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs par čempionēm kļuva kanādietes, kuras finālā pieveica ASV izlasi, bet bronzas godalgas izcīnīja Somijas sieviešu izlase.