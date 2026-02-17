Šveices un Vācijas hokejisti ar pārliecinošām uzvarām iekļūst olimpiskā turnīra ceturtdaļfinālā
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu vīriešu hokeja turnīra ceturtdaļfinālu otrdien sasniedza Šveices un Vācijas izlases.
Cīņā par vietu ceturtdaļfinālā Šveices izlase ar 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) pārspēja mājiniekus itāļus, bet Vācijas valstsvienība ar 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) uzvarēja francūžus. Šveices izlases rindās vārtus guva Filips Kurašovs, Romāns Josi un Niko Hišīrs, bet vārtsargs Leonardo Dženoni atvairīja visus 20 mājinieku metienus.
Savukārt Vācijas izlasē ar precīziem metieniem izcēlās Leons Draizaitls, Frederiks Tifels, Džons Džeisons Peterka, Jošua Samanskis un Niko Šturms, bet francūžiem vienīgos vārtus guva Pjērs-Eduārs Belmārs.
Šveices izlase ceturtdaļfinālā spēlēs ar Somiju, bet Vācijas hokejistiem pretī stāsies slovāki. Šodien plkst. 17.40 cīņā par ceturtdaļfinālu dosies arī Čehijas un Dānijas izlases, bet plkst. 20.10 Latvijas izlase spēkosies ar Zviedrijas valstsvienību.
Latvijas un Zviedrijas pāra uzvarētājs par vietu pusfinālā spēlēs ar ASV, bet Čehijas un Dānijas dueļa labākā komanda mērosies spēkiem ar Kanādu. Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.