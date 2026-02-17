Valmieras basketbolisti sagādā rekordsmagu zaudējumu čempionei "VEF Rīga"
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" otrdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačā mājās ar rezultātu 110:77 (25:24, 22:18, 32:15, 31:20) uzvarēja "VEF Rīga" komandu. Rīdziniekiem tas bija rekordsmags zaudējums LIBL spēlēs — 2019. gada finālā ventspilniekiem bija zaudēts "tikai" ar 22 punktiem.
Valmieriešiem septiņi spēlētāji katrs guva vismaz 12 punktus. Ar 21 punktu rezultatīvākais bija Omars Pajičs, 16 punkti bija Endrū Prečeram, 15 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Anivaniva Teits-Džounss, 13 punkti un 12 rezultatīvas piespēles bija Dominīkam Steņonim, pa 12 punktiem guva Kristofers Karlsons, Artis Ate un Verners Kohs.
Rīdziniekiem 20 punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja bijušais Valmieras komandas spēlētājs Kērtiss Holiss, 16 punktus guva Kristaps Ķilps, 15 - Dairis Bertāns, 11 punkti bija Adrianam Andževam, kurš vienīgais no rezervistiem iekaroja grozu, bet desmit punktus guva Toni Ročaks.
Valmieriešiem bija ievērojami mazāk kļūdu (7/16) un noteikumu pārkāpumu (20/30).
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ar 16 uzvarām 22 mačos ieņem ceturto vietu, bet "VEF Rīga" uzvarējusi 18 no 23 spēlēm un ir vicelīdere. Decembra sākumā notikušajā LIBL spēlē uzvarēja "VEF Rīga" (85:74), bet Latvijas kausa ceturtdaļfināla spēlēs pārāki bija valmierieši (109:95 un 88:70).
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".