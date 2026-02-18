Olimpisko spēļu 12.diena: Dženiferas Ģērmanes uznāciens un biatlonistēm stafete
Šodien, 18. februārī, 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs no Latvijas sportisti startēs kalnu slēpošanā, biatlonā un distanču slēpošanā sievietēm ar vīriešiem. Pirmais starts paredzēts karognesējai Dženiferai Ģērmanei.
Ziemas olimpiskās spēles tuvojas savam noslēgumam. Pēc šodienas būs vairs atlikušas tikai četras dienas, turklāt latviešu starti kļūs retāki.
Distanču slēpotājiem sprints
No plkst. 10:45 distanču slēpošanā komandu sprintu aizvadīs Latvijas distanču slēpotāji un slēpotājas. Kā pirmās uz starta dosies dāmas, kopā 26 dueti, ieskaitot komandu no Latvijas - Patrīcija Eiduka piedalīsies kopā ar Kitiju Auziņu. Vīriešiem uz starta (kvalifikācija gaidāma 11:15 pēc Latvijas laika) stāsies 27 dueti, Latviju pārstāvot Raimo Vīgantam un Laurim Kaparkalējam.
Sacensības ritēs latviešiem parocīgajā brīvajā stilā. Kvalifikācijā jāiekļūst starp 15 ātrākajiem laikiem - tas ļaus piedalīties finālsacensībās. Sportisti startē kā intervāla startā - pēc noteikta laika (ik pa 15 sekundēm). Abu sportistu laikus skaita kopā - Latvijas dāmām ir 15. starta numurs, bet kungiem 18. Kvalifikācijā katram sportistam jāveic viens sprinta aplis, savukārt finālā - veseli trīs.
Patrīcija Eiduka sacensības sāka ar 23. vietu skiatlonā un vēlāk augstāko pozīciju distanču slēpošanas vēsturē - 15. vietu intervāla startā brīvajā stilā. Arī Auziņa šajās sacensībās bija visaugstāk šajās olimpiskajās spēlēs - 61. vietā. Vīriešiem komandu sprintā pirms četriem gadiem izcīnīta 21. vieta, taču šaja olimpiādē ar augstiem rezultātiem tie nav izcēlušies. Eidukai šis kļūs par pirmo komandu sprintu šajās olimpiskajās spēlēs.
Pirms četriem gadiem Pekinā sievietēm par olimpiskajām čempionēm kļuva Vācijas sportistu duets, kas aiz sevis atstāja Zviedriju un krievu atlētes. Vīriešiem triumfēja Norvēģija, sudrabs Somijai, bronza krieviem. Jāmin, ka dāmām šajās olimpiskajās spēlēs distanču slēpošanā dominē zviedrietes, bet vīriem Johannes Klēbo, kuram četri zelti. Ja izdosies tikt finālā, tad dāmām tas gaidāms plkst. 12:45, bet vīriem - 13:15.
Kā veiksies Ģērmanei?
No plkst. 11:00 kalnu slēpošanā sievietēm notiks sacensības slalomā. Latviju pārstāvēs viena no cerībām Dženifera Ģērmane, kas bija karognesēja atklāšanas ceremonijā, kā arī Liene Bondare. Kopumā paredzēti divi braucieni - otrā sākums plkst. 14:30.
Gaidāms plašs dalībnieču loks - 95 sportistes cīnīsies par iespēju sevi apliecināt olimpiskajās spēlēs. Dženifera Ģērmane savā olimpiskajā debijā startēs kā 17., bet Liene Bondare ar 67. numuru. Bondarei šīs ir otrās olimpiskās spēles. Pirms četriem gadiem viņa nefinišēja otrajā braucienā, paliekot bez rezultāta.
Pēc sadziedētās traumas Ģērmane atgriezusies slaloma elitē, šī gada 12. janvārī Pasaules kausa posmā Kranjska Gorā sasniedza jaunu personisko un neatkarīgās Latvijas augstāko vietu, divu braucienu summā finišējot septītajā pozīcijā, savukārt 2023./2024. gada sezonā Ģērmane trīs reizes Pasaules kausa sacensībās ieguva astoto pozīciju.
Ar 116 punktiem Pasaules kausa kopvērtējumā Ģērmane ieņem augsto 15. vietu, kas liek ar cerībām raudzīties viņas iespējamajā startā šajās olimpiskajās spēlēs un augstākās vietas iegūšanu kalnu slēpošanā olimpiskajās spēlēs Latvijas vēsturē. Slalomā līdere ir amerikāniete Mikaela Šifrina, kam seko šveiciete Kamille Rasta un Vendija Holdenere. Visdrīzāk tieši šīs sportistes var saukt par galvenajām favorītēm.
Slaloms ir īsākā kalnu slēpošanas disciplīna, sportistiem distanci veicot ap minūti. Tajā jāveic visvairāk līkumu un tā kā jāpieskaras kociņiem, tad sportisti valkā speciālus aizsargus rokām, kājām un sejai.
Vēl viena stafete
Plkst. 15:45 sniegotajā Antholcā (pēc labiem laikapstākļiem vīriešu stafetē sniga sniegs) laiks stafetei dāmām. Starp 20 nācijām, kas startēs, ir arī Latvija, kam 17. numurs.
Pirmajā etapā startēs Estere Volfa, otrajā Baiba Bendika, trešajā Sanita Buliņa, bet noslēgs Annija Keita Sabule. Katrai sportistei jāveic seši kilometri, kuru laikā divas šaušanas - viena guļus, viena stāvus.
Vīriem tik veiksmīgi sevi apliecināt neizdevās. Rastorgujevs ar Birkentālu savus posmus veica atzīstami, bet vēlāk Rihards Lozbers ar Edgaru Misi tika pie pieciem soda apļiem, kas no astotās vietas Latviju atmeta uz 18. pozīciju.
Šī kļūs tikai par trešo reizi, kad Latvijas dāmas startē olimpisko spēļu stafetē. Līdz šim 2006. un 2010. gadā ieņemtas 18. vietas. Šīs sezonas Pasaules kausa sacensībās 14. vieta Zviedrijā, 18. vieta Austrijā, 15. vieta Oberhofā un 19. vieta (apdzina par apli) Rūpoldingā (abas trases Vācijā).
2025./2026. gada Pasaules kausa sacensībās divas reizes triumfēja Francijas biatlonistes un pa reizi Zviedrijas ar Norvēģijas. Olimpiskajās spēlēs dāmām dominējušas francūzietes, turklāt tautieši vakar kļuva par olimpiskajiem čempioniem vīriem. Pirms četriem gadiem Pekinā triumfēja Zviedrija, kas apsteidza krievietes un Vācijas biatlonistes.
Jāmin, ka, atšķirībā no vīriem, dāmām šis nekļūs par pēdējo startu. Ar augstvērtīgajiem rezultātiem masu startam, kas gaidāms nedēļas nogalē, kvalificējušās Estere Volfa ar Baibu Bendiku.