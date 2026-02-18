Nedaudz labāk nekā Pekinā. Zināms, kuru vietu izcīnījuši Latvijas hokejisti olimpiskajā turnīrā
Pēc zaudējuma ceturtdaļfinālā 2026. gada ziemas olimpisko spēļu kvalifikācijas spēlē pret Zviedriju noskaidrojās, kuru vietu Latvijas hokeja izlase izcīnījusi.
Ar vienu uzvaru četrās spēlēs Harija Vītoliņa trenētā komanda ieguvusi desmito vietu 12 komandu konkurencē. Latvijas hokejisti tabulā apsteidza tikai divas valstis - Franciju un mājinieci Itāliju, kuras zaudēja visās četrās spēlēs. Savukārt devītie ir dāņi, kuriem tika piedzīvota sāpīga neveiksme grupas mačā.
Desmito vietu olimpiskajās spēlēs Latvijas hokejisti izcīna pirmo reizi no septiņām dalības reizēm. Divas reizes latvieši bijuši 12. vietā, reizi 13. vietā (1936. gadā), reizi 11. vietā, kā arī devītajā un astotajā. Tikai vienu reizi Latvijas hokejistiem izdevies spēlēt olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā - tā notika 2014. gadā Sočos.
Ar trīs vārtiem un vienu rezultatīvo piespēli par Latvijas rezultatīvāko hokejistu kļuva uzbrucējs Eduards Tralmaks. Četri rezultativitātes punkti arī Zemgum Girgensonam, kurš gan visus punktus ieguva ar piespēlēm. Divi vārti un viena piespēle Renāram Krastenbergam.
Vārtos pa divām spēlēm aizvadīja Artūrs Šilovs (viņam gan arī periods pirmajā spēlē pret ASV). un Elvis Merzļikins. Šilovs iespēja statistiku 87,3% atvairīti metieni un 3,01 ielaistas ripas, bet Merzļikins - 85% atvairīti metieni un 5,40 ielaistas ripas.
Latvijas hokeja izlasei jau pavasarī nākamais lielais turnīrs - 2026. gada pasaules čempionāts, kas šoreiz gaidāms Šveicē.