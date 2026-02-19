FOTO: Latvijā sirsnīgi sagaidīti mūsu hokejisti un kalnu slēpotāja Bondare

Latvijas hokeja izlases un kalnu slēpotājas Lienes Bondares sagaidīšana lidostā
Ceturtdien, 19. februārī, Rīgas lidostā sirsnīgi tika sagaidīti mūsu hokejisti un kalnu slēpotāja Liene Bondare, kas atgriezušies no startiem Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs.
Pēc zaudējuma ceturtdaļfinālā 2026. gada ziemas olimpisko spēļu kvalifikācijas spēlē pret Zviedriju noskaidrojās, ka Latvijas hokejisti olimpiādē izcīnījuši 10. vietu. Desmito vietu olimpiskajās spēlēs Latvijas hokejisti izcīnījuši pirmo reizi no septiņām dalības reizēm. Divas reizes latvieši bijuši 12. vietā, reizi 13. vietā (1936. gadā), reizi 11. vietā, kā arī devītajā un astotajā. Tikai vienu reizi Latvijas hokejistiem izdevies spēlēt olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā - tā notika 2014. gadā Sočos.
Ar trīs vārtiem un vienu rezultatīvo piespēli par Latvijas rezultatīvāko hokejistu kļuva uzbrucējs Eduards Tralmaks. Četri rezultativitātes punkti arī Zemgum Girgensonam, kurš gan visus punktus ieguva ar piespēlēm. Divi vārti un viena piespēle Renāram Krastenbergam. Vārtos pa divām spēlēm aizvadīja Artūrs Šilovs (viņam gan arī periods pirmajā spēlē pret ASV). un Elvis Merzļikins. Šilovs iespēja statistiku 87,3% atvairīti metieni un 3,01 ielaistas ripas, bet Merzļikins - 85% atvairīti metieni un 5,40 ielaistas ripas.
Tikmēr Latvijas kalnu slēpotāja Liene Bondare slaloma disciplīnā trešdien ieņēma 43. vietu, bet par čempioni kļuva amerikāniete Mikeila Šifrina. Bondare otrajā trasē devās ar 53. starta numuru un finišēja 58,30 sekundēs. Summā ar pirmā brauciena rezultātu viņas laiks bija minūte un 52,25, tādējādi no Šifrinas atpaliekot 13,15 sekundes. Pirmajā braucienā viņai bija 53. un otrajā braucienā viņai bija 42. labākais rezultāts.