Olimpiskās spēles: pēc pirmā brauciena Elvis Opmanis ieņem 48. vietu
Latvijas kalnu slēpotājs Elvis Opmanis sestdien Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs milzu slaloma disciplīnā pēc pirmā brauciena ieņem 48. vietu.
Opmanis distanci veica vienā minūtē un 24,90 sekundēs, no līdera atpaliekot gandrīz 11 sekundes.
Pārliecinošs līderis pēc pirmā brauciena ir Brazīlijas pārstāvis Lukass Pinjeru Brātens, kurš finišu sasniedza pēc vienas minūtes un 13,92 sekundēm.
Otro pozīciju ar deficītu 0,95 sekundes ieņem Pekinas olimpisko spēļu čempions Marko Odermats no Šveices, bet labāko trijnieku noslēdz vēl viens šveicietis Loiks Meilārs, kurš līderim zaudē 1,57 sekundes.
Pasaules čempions Rafaels Hāzers no Austrijas ar 3,54 sekunžu deficītu pēc pirmā brauciena ieņem tikai 18. vietu, bet Pekinas olimpisko spēļu vicečempions Žans Kraņjecs no Slovēnijas ir devītajā pozīcijā un līderim zaudē 2,11 sekundes.
Uz starta izgāja 81 sportists, bet finišu sasniedza 73. Lietuvas pārstāvis Andrejs Drukarovs pēc pirmā brauciena ieņem 25. vietu, bet igaunis Tormiss Laine atrodas 32. pozīcijā. Otrais brauciens sāksies plkst. 14.30. Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Opmanis savās pirmajās olimpiskajās spēlēs startē trešajā disciplīnā. Jau ziņots, ka latviešu kalnu slēpotājs ieņēma 32. vietu nobraucienā un 35. vietu supergigantā.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Miks Zvejnieks milzu slalomā izcīnīja 26. vietu, bet Latvijas labāko rezultātu kalnu slēpošanā Olimpiādēs 2002. gadā Soltleiksitijā sasniedza Ivars Ciaguns, ieņemot 25. vietu slalomā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.