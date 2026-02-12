Harijs Vītoliņš vērtē Latvijas sniegumu pret pasaules čempioni ASV un pastāsta, kādēļ nomainīja Merzļikinu
Latvijas vīriešu hokeja izlase mačā ar ASV cīnījās līdz pat finālsvilpei, sarunā ar žurnālistiem norādīja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Latvijas hokejisti ceturtdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra pirmajā mačā ar 1:5 atzina ASV pārākumu.
"Labi pacīnījāmies. Pirmajā trešdaļā mūs iedvesmoja tas, ka anulēja divus vārtus, nedaudz uzvilkāmies. Puiši rādīja raksturu, domāju, ka cīnījāmies līdz beigām. Arī [Eduarda] Tralmaka noraidījums parādīja, ka neviens nebija vienaldzīgs," teica Vītoliņš.
"Mēs tomēr spēlējām pret vienu no pasaules labākajām komandām, kas pretendē uz zeltu. Puiši izjuta ritmu un ātrumu, kas mūs gaida priekšā. Rītdien mums ir diena, lai to visu vēl izanalizētu, un tad jau gatavojamies nākošajai spēlei," viņš turpināja.
Pirmajā trešdaļā divi amerikāņu vārti netika ieskaitīti pēc tam, kad Latvija pieprasīja video atkārtojumu. Vītoliņš uzteica Latvijas izlases video trenera Pētera Groma darbu un ātro saziņu ar Lauri Dārziņu, kurš bija uz Latvijas valstsvienības soliņa.
"Pēc katriem vārtiem mēģinam turēt to pauzi cik vien varam, lai Pēteris paspēj ātri apskatīties. Viņš izpildīja bez kļūdām savu uzdevumu," piebilda treneris, norādot, ka pirmajos amerikāņu neieskaitītajos vārtos Groms uzreiz bijis pārliecināts, ka tiesneši pieņems Latvijai labvēlīgu lēmumu, taču otrajos bijis mazāk pārliecības.
Vītoliņš arī izcēla, ka pirmajā trešdaļā amerikāņiem izdevies ļoti ātri saspēlēties, mēģinot noķert brīdi, kad Latvijas hokejisti mēģina nomainīties.
"Tas bija tas, kas mūs pārsteidza, kad spēlē pārāk ilgi savā zonā, un tajā brīdī gribi nomainīties, bet jau iet pretuzbrukums. Otrajā trešdaļā bija grūti, tālais borts, un amerikāņi mūs zonā iespieda pāris reizes, bet tā ir laba mācība. Tie tempi ir jātur, jāmāk ātrāk orientēties, un mums vēl nāk priekšā daudz spēles," viņš skaidroja.
Sākoties trešajai trešdaļai, Elvi Merzļikinu Latvijas izlases vārtos nomainīja Artūrs Šilovs. Vītoliņš atklāja, ka tāds lēmums pieņemts, lai pārbaudītu, kā Šilovam veiktos pret spēcīgiem pretiniekiem, un vārtsargam izdevies sevi labi parādīt.
Latvijas hokejisti apakšgrupas spēlēs vēl tiksies ar Vāciju un Dāniju. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīrs noslēgsies 22. februārī.