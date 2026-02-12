Sandis Ozoliņš: "Viena spēle 60 vai 65 minūtes, un tev ir visas iespējas pārsteigt pasauli"
Latvijas vīriešu hokeja izlase labi apzinās, kāda līmeņa komanda ir ASV valstsvienība, sarunā ar žurnālistiem norādīja viens no Latvijas izlases treneriem Sandis Ozoliņš.
Latvijas hokejisti šodien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra pirmajā mačā spēkosies ar ASV izlasi. Spēle sāksies plkst. 22.10 pēc Latvijas laika.
Ozoliņš atzina, ka Latvijas valstsvienībā, kas Milānā ir jau nedēļu, pirms pirmās turnīra cīņas valda fantastisks noskaņojums. "Esam izbaudījuši visu, ko nozīmē olimpiāde gan individuāli, gan kā komanda. Tagad sākas spēles, kurās mēs paši sagaidām noteiktus rezultātus un uzvaras. Arī visi, kuri seko līdz olimpiskajām spēlēm un hokejam, grib redzēt, lai mēs vairāk uzvarētu nekā zaudētu. It sevišķi svarīgās spēles," teica Ozoliņš.
Viņš norādīja, ka nevēlās saukt kādas Latvijas izlases stiprās puses, jo svarīgākais būs vienkārši cīnīties. "Ļoti labi zinām, kas mums ir pretinieki, redzam arī virsrakstus. Kurš ir interesantāks, un kurš nav, īpaši, ja vēl sāk salīdzināt budžetus, kam cik biezs ir maciņš, bet tam nav nekādas starpības. Ļoti labs pierādījums tam bija arī vakardienas spēle, kurā favorīti neizpildīja to, ko bija iecerējuši. Tā ir šīs spēles burvība. Viena spēle 60 vai 65 minūtes, un tev ir visas iespējas pārsteigt pasauli," skaidroja Ozoliņš.
Lai gan Latvijas treneru korpuss, gatavojoties mačam, analizēja ASV izlases spēles pagājušā gada Nāciju turnīrā, viņš norādīja, ka šobrīd nav daudz nojausmas par to, kā amerikāņi spēlēs. "Ļoti labi saprotam, ka ASV vēl var mainīt savu taktisko risinājumu, kādas specifiskas nianses, kas attiecas uz vairākumu un mazākumu. Tas mums iedod vismaz kaut kādu ideju, ko varētu sagaidīt. Šajās pirmajās spēlēs mēs neviens nezinām to, kā komandas spēles," stāstīja treneris.
"Uz nākamo maču mums būs vismaz vienas spēles priekšstats par nākamajiem pretiniekiem. Tas arī nenozīmē, ka tas ir kāds ieguvums vai deficīts, jo jābūt spējīgiem reaģēt uz jebkurām pārmaiņām jebkurā spēles laikā. Pretinieku treneris var izmainīt savu vīziju, bet tāpēc spēlētājs ir profesionālis, un tas ir pienākums reaģēt. Tā ir ierasta lieta pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs," viņš norādīja.
Tāpat Ozoliņš izcēla, ka vairākums ir tās iespējas, kurās Latvijas hokejisti var gūt vārtus. "Labākais vairākums tagad, vismaz NHL ir, 33%, bet vidējais vairākums ir apmēram 20%. Tas nozīmē, ka vidēji vairākumā gūst vārtus vienā no piecām iespējām. Ja mums nesanāk uzreiz vairākumā gūt vārtus, tas nenozīmē, ka tagad uzreiz kaut kas kardināli ir jāmaina, jāsāk izdomāt kaut kas ģeniāls. Ir jāturpina darīt tas pats," viņš piebilda.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīrs norisināsies līdz 22. februārim.