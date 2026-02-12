Foto, kas grauj ticību labajam: diskvalificētā olimpieša Heraskeviča tēvs-treneris salūzt kameru priekšā
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ceturtdien īsi pirms sacensībām diskvalificēja Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču, kurš atteicās mainīt ķiveri, uz kuras attēloti vairāk nekā 20 ukraiņu sportisti un treneri, kas nogalināti Krievijas uzsāktajā karā.
Vladislava Heraskeviča tēvs-treneris Mihailo pēc šī lēmuma kameru priekšā nespēja valdīt spēcīgās emocijas.
Paziņojumā SOK norādīja, ka Heraskevičam nav atļauts piedalīties Milānas un Kortīnas 2026. gada olimpiskajās spēlēs, jo viņš atteicās ievērot SOK sportistu uzvedības vadlīnijas.
Tādu paziņojumu SOK izplatīja apmēram stundu un 15 minūtes pirms skeletona sacensību sākuma.
Skeletona trasē bija ieradusies arī SOK prezidente Kērstija Koventrija, kas gaidīja Heraskeviča ierašanos trases augšdaļā.
Koventrija un Heraskevičs devās uz privātu telpu un īsi parunāja, bet SOK prezidentei neizdevās mainīt Heraskeviča viedokli. Viņš turēja rokās Starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas lēmumu, kad īsi uzrunāja žurnālistus un teica, ka pārsūdzēs lēmumu Sporta šķīrējtiesā.
"To ir grūti izteikt vārdos. Tā ir tukšuma sajūta," viņš teica.
Ukrainas sportists sarunā ar žurnālistiem uzsvēra, ka jau kopš pirmās preses konferences un intervijas Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ir teicis, ka turpinās lietot savu ķiveri un nepievils sportistus, kas nogalināti karā.
"Es neesmu viņus pievīlis," un "tā ir cena, ko maksājam par savu cieņu," viņš komentēja diskvalifikāciju.
Koventrijai, kad pēc tikšanās runāja ar žurnālistiem, bija asaras. "Tā ir piemiņas vēstījums, un neviens tam neiebilst," teica SOK prezidente.
SOK paziņojumā piebilsts, ka lēmums pieņemts "ar nožēlu".
"SOK ļoti vēlējās, lai Heraskeviča kungs sacenstos. Tāpēc SOK tikās ar viņu, lai meklētu viscieņpilnāko veidu, kā atbildēt uz viņa vēlmi pieminēt citus sportistus, kuri zaudēja dzīvību Krievijas iebrukumā Ukrainā. Šīs lietas būtība nav par vēstījumu, bet gan par to, kā viņš vēlējās to paust," norādīts SOK paziņojumā.
Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) neatbalsta SOK lēmumu diskvalificēt Heraskeviču, tviterī paziņojusi premjere. Viņa uzsver, ka šāds solis neatbilst nedz olimpiskajam garam, nedz pamatprincipiem par cieņu un solidaritāti.
Arī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs paudis kritiku šādam SOK lēmumam, norādot, ka tas ir vienkārši nepareizs.
Savukārt Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV) paudusi, ka Krievija katru dienu nogalina nevainīgus ukraiņus, uzsverot, ka Krievija nav neitrāla. Viņa norāda, ka Heraskevičs tikai piemin kritušos komandas biedrus. "Tas ir cilvēcīgi, nevis politiski," uzskata Braže.
Ukrainas mediji ceturtdien arī vēsta, ka SOK aizliegusi ukraiņu šorttrekistam Oleham Handejam startēt olimpiskajās spēlēs ar ķiveri, uz kuras uzdrukāti dzejnieces un disidentes Ļinas Kostenko vārdi.
Handejs ir trešais ukraiņu sportists, kam SOK aizliegusi startēt ar ķiverēm, kuru apdruka ir simbolisks atbalsts ukraiņu tautai.
"Uz ķiveres man ir rinda no Ļinas Kostenko: "Tur, kur ir varonība, nav pilnīgas sakāves". Viņi to aizliedza, sakot, ka tas ir politisks sauklis, ka tas ir par karu, ka tas nav atļauts," trešdien pavēstīja Handejs.
"Es viņiem to iztulkoju vārds vārdā. Nē, tas nav politisks sauklis. Tie ir vienkārši iedvesmojoši vārdi man, manai komandai un valstij. Kāpēc ne? Viņi teica, ka nē, tas ir politisks un propagandisks," atklāja sportists.
Kostenko ir slavena ukraiņu dzejniece, žurnāliste, rakstniece, izdevēja un bijusī padomju disidente.
Jau ziņots, ka olimpiskajās spēlēs startē 13 sportisti no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas, kuriem SOK piešķīrusi tā dēvētā "neitrālā sportista" statusu.