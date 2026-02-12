Olimpiskā čempione Federika Brinjone.
Citi sporta veidi
Šodien 14:20
Itāliete Brinjone kļūst par olimpisko čempioni kalnu slēpošanas supergigantā
Par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu čempioni supergiganta sacensībās ceturtdien kļuva itāliete Federika Brinjone.
Uzvarētāja, kura pērn aprīlī sacensībās piedzīvoja kritienu un vairākās vietās lauza kāju, trasi veica minūtē un 23,41 sekundē, par 0,41 sekundi pārspējot Francijas kalnu slēpotāju Romēnu Miradoli. Bronzas medaļu izcīnīja austriete Kornēlija Hitere, kura no līderes atpalika 0,52 sekundes.
Sacensībās startēja 43 sportistes, no kurām 17 nefinišēja, to vidū bija pagājušo olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvēja austriete Mirjama Puhtere.
Pirms četriem gadiem Pekinā par olimpisko čempioni kļuva Šveices kalnu slēpotāja Lara Guta-Berami, aiz sevis atstājot Puhteri un šveicieti Mišeli Gisinu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.