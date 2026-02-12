Rīgas zooloģiskais dārzs Sieviešu dienā rīkos piedzīvojumu spēli dāmām "(Ne)savaldies, sieviete!"
Šī gada 8. martā Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs sadarbībā ar pasākumu aģentūru "Eži" pirmo reizi rīkos īpašu uzdevumu un orientēšanās komandu spēli dāmām "(Ne)savaldies, sieviete!", informēja zoodārza pārstāvji.
Pasākums norisināsies no pulksten desmitiem rītā līdz četriem pēcpusdienā Rīgas zooloģiskā dārza teritorijā. Piedzīvojumu sacensību laikā dalībniecēm būs jāveic dažādi orientēšanās uzdevumi, atjautības pārbaudījumi un komandu aktivitātes, kas ļaus labāk iepazīt dzīvnieku sugas un zoodārza vēsturi.
Sacensībās var piedalīties sieviešu komandas trīs līdz piecu dalībnieču sastāvā. Lai pieteiktos, komandai iepriekš jāiegādājas biļete zooloģiskā dārza tīmekļvietnē un jāaizpilda reģistrācijas anketa, norādot komandas nosaukumu, moto un kapteini.
Dalības maksa līdz februāra beigām ir deviņdesmit eiro no komandas, savukārt no marta sākuma līdz 7. martam tā pieaugs līdz simt divdesmit eiro. Cenā ir iekļauta arī silta zupa pusdienās.
Uzvarētājas tiks noteiktas, summējot punktus par spēles uzdevumiem un kopējo sniegumu. Papildu punktus būs iespējams iegūt kostīmu parādē, kurā žūrija vērtēs komandu vizuālo tēlu atbilstoši šī gada dreskodam "zvērīgi sievišķīgi".
Veiksmīgākās un atraktīvākās komandas saņems balvas no zooloģiskā dārza un tā sadarbības partneriem – farmācijas uzņēmuma "Lotos Pharma" un uzņēmuma "Sexy Style". Plašāka informācija par pasākumu un tā nolikums pieejams Rīgas zooloģiskā dārza oficiālajā tīmekļvietnē.