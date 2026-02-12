Olimpisko spēļu zelta medaļu daiļslidošanā dejās uz ledus izcīna francūži.
Francijas deju skola nepārspēta - Furnjē-Budrī un Sizerons izcīna olimpisko zeltu daiļslidošanā
Francūži Lorānsa Furnjē-Budrī un Gijoms Sizerons trešdien Milānā izcīnīja olimpisko spēļu zelta medaļas daiļslidošanā dejās uz ledus.
Sizerons 20 gadus kopā startēja ar Gabrielu Papadaki, kura pērn noslēdza karjeru, tādējādi viņi divatā neizstāvēja olimpisko čempionu titulu, ko kopā ieguva pirms četriem gadiem Pekinā.
Furnjē-Budrī un Sizerons bija nepārspēti ritma dejās un izvēles dejā un summā saņēma vērtējumu 225,82 punktus.
Sudrabu izcīnīja amerikāņi Medisona Čoka un Evans Beitss, kuri tika novērtēti ar 224,39 punktiem, bet trešo vietu izcīnīja kanādieši Paipera Žila un Pols Puarjē ar 217,74 punktiem.
Lietuvas daiļslidotāji Elisona Rīda un Sauļus Ambrulevičs abās programmās bija septītie, bet summā izcīnīja sesto vietu ar 204,66 punktiem.