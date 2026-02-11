Austrālijas snovbordists olimpiskajās spēlēs salauzis kaklu
Austrālijas snovbordists Kamerons Boltons pēc kritiena treniņā tika nogādāts slimnīcā ar diviem kakla lūzumiem, otrdien paziņoja Austrālijas Olimpiskā komiteja (AOC).
Kā norāda AOC, 35 gadus vecais snovbordists traumas guva pirmdien treniņā, bet otrdien sūdzējās par pieaugošām sāpēm kaklā. Pēc veiktās datortomogrāfijas atklājās, ka sportistam ir kakla lūzumi divās vietās un viņš no sacensību norises vietas Livinjo nogādāts slimnīcā Milānā.
Boltons nevarēs piedalīties savās ceturtajās olimpiskajās spēlēs. Viņam bija paredzēts starts snovbordkrosā, kurā 2014. gada Olimpiādē austrālietis ieņēma 11. vietu, 2018. gada Olimpiādē finišēja desmitajā pozīcijā, bet pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs ieņēma 13. pozīciju, bet komandu sacensībās - devīto vietu.
Olimpiskās spēles bez starta tajās beigušās arī Austrālijas snovbordistei Misaki Vonai, kurai bija paredzēts starts sacensībās rampā, taču pirmdien treniņā gūtā galvas trauma liegs 20 gadus vecajai sportistei aizvadīt savu Olimpiādi.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.