Kristaps Zīle: "Esam labākā formā nekā pirms pasaules čempionāta"
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu vīriešu hokeja turnīrā būs ļoti lieli ātrumi, saka Latvijas hokeja izlases izlases aizsargs Kristaps Zīle.
Latvijas valstsvienība jau kopš pagājušās ceturtdienas ir Milānā un ceturtdien aizvadīs pirmo maču, tiekoties ar ASV hokejistiem. Spēle sāksies plkst. 22.10 pēc Latvijas laika. Zīle atklāja, ka ir priecīgs, ka Latvijas izlase ieradusies ātrāk un bijusi iespēja arī piedalīties atklāšanas ceremonijā.
"Izdevās gan iedzīvoties ciematā, gan saprast treniņu halli un lielo arēnu, kas ir ļoti noderīgi, jo laukums ir daudz mazāk kā man ierasts Čehijā. Var labāk saprast kaut kādus leņķus un laukuma izmērus. Nav par ko sūdzēties, varu teikt tikai pozitīvas lietas, bija noderīgi atbraukt ātrāk," teica Latvijas hokejists.
Viņš norādīja, ka hokeja laukumi, kas šoreiz ir mazāki nekā ierasts Starptautiskā Ledus hokeja federācijas (IIHF) turnīros, no sākuma bijuši nepierasti, taču nedēļas laikā izdevies tiem pielāgoties.
"Pirmajos treniņos, kad bija pieci pret pieci vingrinājumi, un atdod aizsargs aizsargam piespēli, tad attopies jau pie borta. Tā tam nevajadzētu būt. Jāspēlē visiem nedaudz ciešāk un kompaktāk, tad arī tas laukums palīdz un dod priekšrocības. Domāju, ka ātrumi būs ļoti lieli, spēle visu laiku kustēsies un nebūs garlaicīgi," skaidroja aizsargs. "Pēc spēlēm esam noilgojušies, nevaram sagaidīt rītdienas spēli, un ir patīkams uztraukums."
Zīle Latvijas izlases sastāvā spēlēja arī Pekinas olimpiskajās spēlēs, un šī ir viņa otrā olimpiāde. "Uz šo olimpiādi braucu ar tādu noskaņojumu it kā šīs būtu manas pirmās olimpiskās spēles. Pekinā tā tomēr bija pandēmijas olimpiāde, un, kad tev katru rītu urbina degunu, sajūtas no tāda viedokļa nebija tās foršākās. Šeit ir pavisam cits līmenis un citas izjūtas," stāstīja Latvijas sportists.
"Šo es sauktu par savu pirmo olimpiādi, kaut arī statistikā man būs divas. Pekinā arī nebija tas labākais komandas sniegums. Šeit ir arī visi pasaules labākie hokejisti. Būs interesanti paskatīties, kur es pats esmu, kur mēs esam kā izlase salīdzinot ar viņiem, bet iesim un cīnīsimies," viņš turpināja.
Zīle izcēla, ka pret ASV hokejistiem noteikti būs daudz darba aizsardzībā, taču visi Latvijas valstsvienības spēlētāji tam būs gatavi, taču tas arī nenozīmējot, ka latvieši necentīsies izveidot uzbrukumus. "Zinām, ko mēs varam kā komanda arī uzbrukumā. Mēs labi kustamies, esam salīdzinoši ātra komanda un arī uzbrukumā varam izveidot labus momentus, iespiest varbūt arī viņus zonā, un likt viņiem spēlēt aizsardzībā, lai arī viņi nogurtu. Galvenais iziet uz spēli gataviem, ar labām emocijām un jāiet ar labu raksturu," piebilda hokejists.
Latvijas aizsargs norādīja, ka, pievienojoties Latvijas izlasei pirms pasaules čempionāta, nereti sanāk garš treniņu process, un turnīrā pirmos mačus sanāk aizvadīt tādā formā kā sezonas ievada spēles. "Šeit ir tomēr tā, ka atbrauc pēc tam, kad esi iegājis spēļu ritmā, esi atbraucis no intensīvām spēlēm. NHL džeki vēl tikko aizvadīja spēles, man tikko pirms ierados Čehijā bija četras spēles sešās dienās. Ir labs spēļu ritms, tāpēc gribētu teikt, ka visi šeit esam labākā formā nekā pirms pasaules čempionāta," stāstīja Zīle.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.