Izveidota izglītojoša zināšanu spēle par Ziemas olimpiādi
Sekojot līdzi un turot īkšķus par mūsu olimpiešu startiem Milānas-Kortīnas XXV Ziemas olimpiskajās spēlēs, Rīgas osta sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) radījusi izglītojošu, interaktīvu zināšanu spēli “Olimpiskais kvests”. Tajā ikviens aicināts pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt interesantus faktus par Ziemas olimpiskajām spēlēm, Latvijas sporta leģendām, ziemas sporta veidiem un mūsu valsts olimpiskās komandas dalībniekiem.
“Olimpiskais kvests” būs aktīvs no šodienas, 10. februāra, līdz 22. februārim. Katra spēle sastāv no 10 jautājumiem ar četriem atbilžu variantiem. Atbildes uz jautājumiem jāsniedz 15 sekunžu laikā - jo ātrāk tiks dota pareizā atbilde, jo vairāk punktus spēlētājs iegūs. Spēlē var piedalīties ikviens, neierobežotu reižu skaitu, un tā ir bez maksas.
Katru dienu starp visiem tās dienas spēlētājiem tiks izlozēti divi laimīgie, kuri saņems noderīgas balvas no Rīgas ostas. Tāpat katras nedēļas beigās tiks izlozētas arī nedēļas balvas starp visiem konkrētās nedēļas spēlētājiem. Balvu izlozē piedalīsies visi spēlētāji, neatkarīgi no punktu skaita vai ieņemtās vietas rezultātu sarakstā. Par laimētajām balvām dalībnieki tiks informēti individuāli, saņemot ziņu uz spēlē norādīto e-pasta adresi.
“Spēli radījām ar mērķi izglītot, piedāvāt iespēju labāk iepazīt mūsu olimpiešus, sporta disciplīnas, kurās Latvijas sportisti šogad cīnās par olimpiskajām medaļām, uzzināt vairāk par Latvijas sporta sasniegumiem un vēsturi,” uzsver Rīgas ostas mārketinga komanda, aicinot visus “Olimpiskā kvesta” dalībniekus uz godīgu, draudzīgu spēli, kurā galvenā sacensība ir pašiem ar sevi un savām zināšanām.
Ikvienam, kurš ar aizrautību seko līdzi Ziemas olimpisko spēļu norisei un atbalsta Latvijas sportistus, “Olimpiskais kvests” piedāvā iespēju ne tikai būt līdzjutējam, bet arī pašam aktīvi iesaistīties. Spēle ļauj pārbaudīt gan gadu gaitā uzkrātās, gan pavisam nesen iegūtās zināšanas, asumu un erudīciju, pārvēršot līdzjušanu par aizraujošu darbību. Tā ir iespēja ne vien skatīties un atbalstīt, bet arī darīt – domāt, atbildēt un izaicināt sevi olimpiskā gara noskaņā.