"Warriors" bez Porziņģa izrauj uzvaru pār "Grizzlies", citā spēlē izceļas kautiņš
Uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē pirmdien izcīnīja latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" komanda, kas savā laukumā pārspēja Memfisas "Grizzlies" vienību.
"Warriors" pēdējās ceturtdaļas laikā atradās iedzinējos ar 15 punktu deficītu, tomēr spēja to sadeldēt un izcīnīt uzvaru ar 114:113 (32:32, 25:33, 28:33, 29:15). Porziņģis vēl nedebitēja Goldensteitas kluba rindās, un viņa došanās laukumā plānota tikai pēc NBA Visu zvaigžņu spēles.
Mājiniekiem nepalīdzēja arī Stefens un Sets Kariji, kā arī Džimijs Batlers, kuram šī sezona labās kājas ceļgala traumas dēļ ir beigusies. "Grizzlies" jau desmito spēli pēc kārtas bija jāiztiek bez savainotā Dža Moranta. "Warriors" lieliski nospēlēja aizsardzībā mača izskaņā, neļaujot viesiem gūt punktus noslēdzošajās četrās minūtēs. Mājinieki guva spēles pēdējos 11 punktus un izrāva uzvaru.
Goldensteitas kluba sastāvā septiņi spēlētāji sasniedza divciparu skaitli gūtajos punktos. Rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Pets Spensers, bet pa 16 punktiem katrs sakrāja Als Horfords, Giļerme Karvalju du Santušs un Brendins Podziemskis, kamēr 15 punktus guva Mozess Mūdijs. "Grizzlies" rindās 19 punktus guva Tajs Džeroms, bet 17 punktus pievienoja Džamai Mašaks.
"Warriors" ar bilanci 28-25 atrodas astotajā pozīcijā Rietumu konferencē un pēdējo maču pirms NBA "All Star" pauzes agrā ceturtdienas rītā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā tiksies ar Sanantonio "Spurs" basketbolistiem.
Citā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā starp Šarlotas "Hornets" un Detroitas "Pistons" vienībām trešajā ceturtdaļā izcēlās kautiņš, kā rezultātā četri spēlētāji tika noraidīti.
Incidents sākās pie rezultāta 70:62 viesu labā, kad Džeilens Durens no "Pistons" saķērās ar mājinieku Musu Diabatē. Dūru vicināšanā iesaistījās arī citi spēlētāji un komandu personāls, pēc kā no laukuma tika noraidīti Diabatē un Mailzs Bridžess no "Hornets", kā arī Durens un Aizeja Stjuarts no "Pistons".
Mājinieki šo maču zaudēja ar 104:110 (33:29, 24:32, 21:27, 26:22). Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 33 punktiem bija Keids Kaningems, bet 18 punktus guva Dankans Robinsons. "Hornets" sastāvā 24 punktus guva Brendons Millers, bet pa 20 punktiem pievienoja Kons Knepels un Lamelo Bols.
"Pistons" ar bilanci 39-13 ir Austrumu konferences līdere, bet "Hornets" ar 25 panākumiem 54 spēlēs ieņem desmito pozīciju.