Divkārtējā čempione gāzta no troņa: "Big Air" zeltu izcīna japāniete Murase
Japānas sportiste Kokomo Murase pirmdien Livinjo izcīnīja zelta medaļu olimpisko spēļu sacensībās snovbordā "Big Air" disciplīnā.
Finālā uzvarētāja tika noskaidrota, summējot divus labākos rezultātus pēc trīs kārtām. 2022. gada Pekinas olimpisko spēļu bronzas medaļnieces Murases sniegums tika novērtēts ar 179 punktiem.
Sudraba medaļu otrajās olimpiskajās spēlēs pēc kārtas izcīnīja jaunzēlandiete Zoja Sadovska-Sinota, kura tika pie 172,25 punktiem. Viņa ir arī 2018. gada olimpisko spēļu bronzas medaļniece "Big Air" un 2022. gada spēļu čempione sloupstailā.
Pēc divām kārtām līdere bija 18 gadus vecā Dienvidkorejas sportiste Sununa Ju, kura izcīnīja bronzas medaļu ar 171 punktu.
Iepriekšējo divu olimpisko spēļu čempione austriete Anna Gasere šoreiz sacensības noslēdza astotajā vietā.
Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija Milānā
Šovakar plkst. 21.00 ar vērienīgu atklāšanas ceremoniju četrās dažādās norises vietās - Milānā, Kortīnā, Predaco un Livinjo - sākušās Milānas-Kortīnas ...
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.