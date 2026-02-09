Jauns olimpiskais rekords un zelts! Džeika Pola mīļotā nīderlandiešu ātrslidotāja Juta Lērdama pēdējā slidojumā izrauj uzvaru
Nīderlandes sportiste Juta Lērdama pirmdien Milānā izcīnīja zelta medaļu 1000 metros ātrslidošanā, labojot olimpisko spēļu rekordu.
Lērdama startēja pēdējā, 15. pārī, finišējot vienā minūtē un 12,31 sekundē jeb 0,28 sekundes ātrāk par 13. pārī startējušo tautieti Femki Koku, kura pirms tam par divām sekundes desmitdaļām uzlaboja olimpisko rekordu.
Džeika Pola mīļotā nīderlandiešu ātrslidotāja Juta Lērdama
Džeika Pola mīļotā nīderlandiešu ātrslidotāja Juta Lērdama sacensībās un kopā ar savu puisi.
Vienā pārī ar Lērdamu startēja iepriekšējā olimpiskā rekordiste Miho Takagi no Japānas, kura uzvarētājai zaudēja 1,64 sekundes un izcīnīja bronzas medaļu.
Pirms četriem gadiem Pekinā par čempioni kļuva Takagi, kura toreiz par 0,64 sekundēm pārspēja Lērdamu. Ķīnā bronzu izcīnījusī amerikāniete Britānija Bova šoreiz bija ceturtā, no medaļu pozīcijām atpaliekot par sešām sekundes desmitdaļām.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim