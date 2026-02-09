Jauns olimpiskais rekords un zelts! Džeika Pola mīļotā nīderlandiešu ātrslidotāja Juta Lērdama pēdējā slidojumā izrauj uzvaru
foto: REUTERS/SCANPIX
Nīderlandes sportiste Juta Lērdama izcīna zelta medaļu
Citi sporta veidi

Jauns olimpiskais rekords un zelts! Džeika Pola mīļotā nīderlandiešu ātrslidotāja Juta Lērdama pēdējā slidojumā izrauj uzvaru

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Nīderlandes sportiste Juta Lērdama pirmdien Milānā izcīnīja zelta medaļu 1000 metros ātrslidošanā, labojot olimpisko spēļu rekordu.

Jauns olimpiskais rekords un zelts! Džeika Pola mī...

Lērdama startēja pēdējā, 15. pārī, finišējot vienā minūtē un 12,31 sekundē jeb 0,28 sekundes ātrāk par 13. pārī startējušo tautieti Femki Koku, kura pirms tam par divām sekundes desmitdaļām uzlaboja olimpisko rekordu.

Džeika Pola mīļotā nīderlandiešu ātrslidotāja Juta Lērdama sacensībās un kopā ar savu puisi.

Džeika Pola mīļotā nīderlandiešu ātrslidotāja Juta Lērdama

Džeika Pola mīļotā nīderlandiešu ātrslidotāja Juta Lērdama sacensībās un kopā ar savu puisi.

Vienā pārī ar Lērdamu startēja iepriekšējā olimpiskā rekordiste Miho Takagi no Japānas, kura uzvarētājai zaudēja 1,64 sekundes un izcīnīja bronzas medaļu.

Pirms četriem gadiem Pekinā par čempioni kļuva Takagi, kura toreiz par 0,64 sekundēm pārspēja Lērdamu. Ķīnā bronzu izcīnījusī amerikāniete Britānija Bova šoreiz bija ceturtā, no medaļu pozīcijām atpaliekot par sešām sekundes desmitdaļām.

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim

Tēmas

Olimpiskās spēlesNīderlandeMilāna

Citi šobrīd lasa