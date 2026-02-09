Favorīti paliek bez medaļām: par olimpisko čempionu tramplīnlēkšanā negaidīti kļūst vācietis Raimunds
Vācijas sportists Filips Raimunds pirmdien izcīnīja zelta medaļu olimpisko spēļu sacensībās tramplīnlēkšanā ar slēpēm no normālā izmēra tramplīna, arī pārējās godalgas iegūstot atlētiem, kas pirms tam nebija favorītu vidū.
25 gadus vecais Raimunds, kurš nekad nav uzvarējis Pasaules kausa sacensībās, bija nepārspēts abos lēcienos, kuros sasniedza 102 un 106,5 metru atzīmi. Divu lēcienu summā viņam bija 274,1 punkts.
Polis Kacpers Tomasjaks, kuram janvārī palika 19 gadi, izpildīja 103 un 107 metru tālus lēcienus, ar 270,7 punktiem izcīnot sudraba medaļu. Pasaules kausa individulājos mačos viņš līdz šim nav izcīnījis medaļas.
Dalītu trešo vietu ar vienādu punktu summu - 266 - izcīnīja japānis Rens Nikaido un šveicietis Gregors Dešvandens. No šiem diviem sportistiem tikai Nikaido spējis izcīnīt uzvaru Pasaules kausā, tiekot pie viena panākuma.
Sezonas līderis slovēnis Domens Prevcs samierinājās ar sesto vietu, neveiksmīgi startējot arī viņa tautietim Anžem Lanišekam, japānim Rjoju Kobajaši, austrietim Danielam Čofenigam un citiem.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.