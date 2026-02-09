Citi sporta veidi
Vakar 19:51
Skandāls olimpiādē: Ukrainas skeletonistam aizliedz gofināt kara upurus uz ķiveres
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) neļaus Ukrainas skeletonistam Vladislavam Heraskevičam olimpisko spēļu sacensībās startēt ar ķiveri, uz kuras attēloti karā nogalinātie ukraiņu sportisti, vēsta Ukrainas medijs "Tribuna".
Ukrainas delegācijas karognesējs atklāšanas ceremonijā Heraskevičs jau iepriekš solīja, ka olimpiskajās spēlēs vērsīs uzmanību uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā.
Kā rakstīts Olimpiskajā hartā, olimpisko spēļu norises vietās, bāzēs vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida demonstrācijas vai politiska, reliģiska vai rasu propaganda.
"Neskatoties uz līdzīgiem gadījumiem mūsdienās un senāk, kad SOK atļāva šādu godināšanu, šoreiz viņi lēmuši piemērot speciālus noteikumus Ukrainai," "Tribuna" vietnē "X" citē Heraskeviča teikto.
SOK iepriekš bija vērsusies Ukrainas Olimpiskajā komitejā.
Olimpiskajās spēlēs startē 13 sportisti no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas, kuriem SOK piešķīrusi tā dēvētā "neitrālā sportista" statusu.