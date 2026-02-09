Ostapenko grūtā cīņā pārvar Dohas "WTA 1000" turnīra pirmo kārtu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pirmdien grūtā cīņā pārvarēja Dohas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību pirmo kārtu.
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 24. vietu, divu stundu un 40 minūšu mačā ar 6-7 (6:8), 6-3, 6-4 uzvarēja krievieti Anastasiju Zaharovu (WTA 105.).
Otrās kārtas sasniegšana Ostapenko dod 65 punktus, taču, lai saglabātu savu pozīciju rangā, viņai šajā turnīrā jāaizstāv desmit reižu vairāk punktu.
Otrajā kārtā Ostapenko pretī stāsies astoto numuru saņēmusī krieviete Jekaterina Aleksandrova (WTA 10.).
Sākotnēji Ostapenko pretiniecē tika ielozēta spāniete Paula Badosa, kura traumas dēļ atsauca dalību turnīrā.
Ostapenko sezonu sāka ar diviem zaudējumiem pēc kārtas, turpinot sēriju, kurā viņai bija sešu zaudējumu josla. Gan Austrālijas atklātajā čempionātā, gan Abū Dabī "WTA 500" turnīrā rīdziniece zaudēja otrajā kārtā.
Arī Zaharovai sezonas ievadā bija divi zaudējumi, otrais no tiem "Australian Open" pirmajā kārtā. Pēc tam viņa Klužas-Napokas turnīrā zaudēja otrajā kārtā, bet aizvadītajā nedēļā ar divām uzvarām pārvarēja Dohas turnīra kvalifikāciju.
Ostapenko ir divkārtēja Dohas turnīra fināliste, titulmaču sasniedzot arī pērn, kad atzina amerikānietes Amandas Aņisimovas pārākumu. Fināla sasniegšana Ostapenko deva 650 WTA ranga punktus, kurus neaizstāvot, viņu gaida kritums rangā.