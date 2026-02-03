VIDEO: Aļona Ostapenko atklāj, kādu nozīmīgu pirkumu viņa veikusi bagātajā Dubaijā
Pēc uzvaras Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī notiekošā turnīra pirmajā kārtā Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko atklāja, ka viena šīs valsts pilsēta tagad uzskatāma par viņas otrajām mājām.
Jelena Ostapenko: "Dubai is almost my second home now" (video: WTA) pic.twitter.com/2T75VrpZNm— solid_video (@solidvideo4358) February 2, 2026
"Atmosfēra kortā bija lieliska. Principā šeit jūtos kā savās otrajās mājās, jo nesen iegādājos dzīvokli Dubaijā. Šī ir lieliska valsts," pēc uzvaras WTA "Abu Dhabi Open" pirmajā kārtā pār Oksanu Selehmetovu (5-7, 7-6, 6-2) teica latviete. "Visdrīzāk Dubaijā turpmāk pavadīšu lielāko daļu sava brīvā laika, izņemot vasarās. Šīs tagad ir kā manas otrās mājas," turpināja Ostapenko.
Vēl pirms vairāk nekā četriem gadiem Ostapenko savā sociālajā tīklā "Instagram" publicēja fotogrāfijas no atpūtas Dubaijā, piebilstot, ka viņai ļoti patīkot šī pilsēta. Pēc publiski pieejamajiem datiem Ostapenko savā līdzšinējā karjerā naudas balvās nopelnījusi vairāk nekā 18 miljonus ASV dolāru jeb aptuveni 15,2 miljonus eiro. Viņas lielākā uzvara vienspēlēs ir "French Open" tituls 2017. gadā, bet dubultspēlēs "US Open" tituls 2024. gadā.
WTA 500 sērijas turnīrs Abū Dabī tiek organizēts kopš 2021. gada. Vienspēlēs divas reizes par turnīra čempioni kļuvusi šveiciete Belinda Benčiča, kura bija spēcīgākā arī pirms gada. Savukārt Ostapenko pārī ar Elenu Peresu pirms gada triumfēja dubultspēļu turnīrā.
Jau rīt, 4. februārī, Ostapenko ieplānota otrās kārtas spēle vienspēļu turnīrā. Par tikšanu tālāk viņai būs jāspēkojas pret ranga 101. raketi no Čehijas, Sāru Bejleku. Uzvaras gadījumā ceturtdaļfinālā var iznākt duelis pret esošo čempioni Benčiču, kam otrajā kārtā jāspēkojas pret Sonaju Kartalu no Lielbritānijas.