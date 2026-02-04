Darja Semeņistaja sasniedz "WTA 125" turnīra ceturtdaļfinālu, Ostapenko apstājas pret ranga otrā simta spēlētāju
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja trešdien sasniedza Mumbajas "WTA 125" turnīra vienspēļu ceturtdaļfinālu. Tikmēr Abū Dabī "WTA 500" turnīra otrajā kārtā apstājās Aļona Ostapenko.
Ar otro numuru sacensībās izsētā Latvijas otrā rakete, kura WTA rangā ieņem 99. vietu, otrās kārtas mačā jeb astotdaļfinālā ar 6-4, 7-6 (7:3) uzvarēja Mai Hontamu (WTA 213.) no Japānas. Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-3, 6-1 pārspēja Diletu Kerubīni (WTA 385.) no Itālijas.
Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Semeņistaja nopelnīja 27 punktus WTA rangā. Cīņā par vietu pusfinālā Latvijas tenisistes pretiniece būs ar septīto numuru izsētā austriete Lili Tagere (WTA 128.) vai Eri Šimizu (WTA 413.) no Japānas.
Semeņistaja turnīrā startēs arī dubultspēlēs, kur pirmajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā pārī ar polieti Zuzannu Pavlikovsku mērosies spēkiem ar Hiriko Kuvatu no Japānas un dienvidkorejieti Sohjunu Paku. Turnīrs Mumbajā norisinās cietā seguma kortos.
Savukārt "WTA 500" turnīrā Abū Dabī otrajā kārtā zaudēja Aļona Ostapenko, kas ar 4-6, 3-6 atzina 101. raketes Sāras Bejlekas pārākumu no Čehijas. Pirmajā setā par izšķirošo kļuva desmitais geims, kurā Ostapenko atspēlēja vienu breikbumbu, taču otrajā piekāpās un tādējādi zaudēja visu setu. Otrajā setā Ostapenko tika divas reizes nobreikota pie rezultāta 1-2 un 2-3, čehietei izmantojot pirmo mačbumbu devītajā geimā.
Ostapenko vēl Abū Dabī turnīrā startē dubultspēlēs, kur pirms gada triumfēja. Šajā turnīrā viņa piedalās kopā ar Barboru Krejčīkovu, un jau šodien viņas aizvadīs ceturtdaļfināla spēli. Turnīrs Abū Dabī, kas norit uz cietā seguma kortiem, tiek organizēts kopš 2021. gada un sievietēm divas reizes par čempioni kļuvusi šveiciete Belinda Benčiča.