Semeņistaja zaudē Mumbajas ceturtdaļfinālā; Ostapenko ielozē pretī Badosu
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja piektdien piedzīvoja zaudējumu Mumbajas "WTA 125" turnīra vienspēļu ceturtdaļfinālā.
Ar otro numuru sacensībās izsētā Latvijas otrā rakete, kura WTA rangā ieņem 99. vietu, ar 6-4, 4-6, 2-6 zaudēja ar septīto numuru izsētajai austrietei Lili Tagerei (WTA 128.). Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Semeņistaja nopelnīja 27 punktus WTA rangā.
Pirmajā kārtā latviete ar 6-3, 6-1 pārspēja Diletu Kerubīni (WTA 385.) no Itālijas, bet otrās kārtas mačā jeb astotdaļfinālā ar 6-4, 7-6 (7:3) uzvarēja Mai Hontamu (WTA 213.) no Japānas.
Semeņistaja turnīrā startēja arī dubultspēlēs, kur pirmajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā pārī ar polieti Zuzannu Pavlikovsku ar 0-6, 4-6 piekāpās Hiriko Kuvatai no Japānas un dienvidkorejietei Sohjunai Pakai. Par dalību sacensībās Semeņistaja WTA dubultspēļu rangā tika pie viena punkta. Turnīrs Mumbajā norisinās cietā seguma kortos.
Tikmēr Aļonas Ostapenko pretiniece Dohas "WTA 1000" turnīra pirmajā kārtā būs spāniete Paula Badosa, noskaidrojās piektdien notikušajā izlozē. Ostapenko WTA rangā ieņem 24. vietu, bet Badosa ir 65. pozīcijā. Abas tenisistes savā starpā tikušās piecas reizes, un trijās no tām, tajā skaitā pēdējās divās, uzvarējusi Ostapenko. Nevienā no turnīriem tenisistes nav tikušās agrāk par ceturtdaļfinālu.
Ostapenko sezonu sāk ar diviem zaudējumiem pēc kārtas, turpinot sēriju, kurā viņai bija sešu zaudējumu josla. Gan Austrālijas atklātajā čempionātā, gan Abū Dabī "WTA 500" turnīrā rīdziniece zaudēja otrajā kārtā. Arī Badosa šosezon uzvarējusi tikai divās no sešām spēlēm. "Australian Open" viņa arī apstājās otrajā kārtā, bet Abū Dabī zaudēja pirmajā mačā.
Ostapenko ir divkārtēja Dohas turnīra fināliste, titulmaču sasniedzot arī pērn, kad atzina amerikānietes Amandas Aņisimovas pārākumu. Fināla sasniegšana Ostapenko deva 650 WTA ranga punktus, kurus neaizstāvot, viņu gaida kritums rangā. Badosa Kataras galvaspilsētas turnīrā nevienu reizi nav tikusi tālāk par otro spēli, pērn zaudējot nākamajai čempionei Aņisimovai.
28 gadus vecā Badosa savulaik bija ranga vicelīdere, bet viņas vienaudzes Ostapenko karjeras rekords rangā ir piektā vieta. Šī mača uzvarētājai otrajā kārtā pretī stāsies astoto numuru saņēmusī krieviete Jekaterina Aleksandrova (WTA 11.). Turnīrs Dohā norisināsies cietā seguma kortos.