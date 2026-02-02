Ostapenko "izvelk" divas mačbumbas un sasniedz Abū Dabī "WTA 500" turnīra otro kārtu
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko pirmdien sasniedza Abū Dabī "WTA 500" turnīra vienspēļu sacensību otro kārtu. Ar septīto numuru turnīrā izliktā Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 24. pozīciju, pirmās kārtas spēlē ar 5-7, 7-6 (7:4), 6-2 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo krievieti Oksanu Selehmetjevu (WTA 76.).
Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 60 punktus WTA rangā. Viņas pretiniece cīņā par ceturtdaļfinālu būs cita kvalifikāciju pārvarējusi spēlētāja Sāra Bejleka (WTA 101.) no Čehijas, kura pirmajā kārtā ar 6-3, 6-0 pieveica amerikānieti Ešliju Krīgeri (WTA 55.).
Pirmajā setā Latvijas tenisiste ieguva vadību 4-1 un 5-2, tomēr zaudēja pēdējos piecus geimus pēc kārtas.
Savukārt otro setu Ostapenko sāka ar diviem zaudētiem savas serves geimiem un 0-3. Seta turpinājumā Latvijas pirmā rakete spēja atgūt abus breikus, atspēlēt divas mačbumbas un panākt 5-5. Nākamos divus geimus sportistes pie savas serves zaudēja, bet taibreikā ar 7:4 pārāka bija Ostapenko.
Trešajā setā Ostapenko breiks trešajā geimā ļāva iegūt vadību, kas tika nostiprināta piektajā geimā, vēlreiz pārspējot pretinieci pie viņas serves. Turpinājumā tenisistes uzvarēja savas serves, un setā ar 6-2 pārāka bija Ostapenko.
Ostapenko Abū Dabī spēlē trešo reizi, un pērn viņa piedzīvoja zaudējumu jau pirmajā kārtā, divos setos piekāpjoties tunisietei Onsai Žabērai.
Latvijas tenisiste pārī ar čehieti Barboru Krejčīkovu sacentīsies arī dubultspēlēs. Čehijas un Latvijas duets otrdien pirmās kārtas mačā spēkosies ar krievieti Ļudmilu Samsonovu un ķīnieti Sju Jifaņu.
Turnīrs Abū Dabī norisinās cietā seguma kortos un noslēgsies sestdien.