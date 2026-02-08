Pusfinālistiem pievienojās arī amerikāņi Kori Tīsa un Korijs Dropkins.
Citi sporta veidi
Šodien 23:37
Olimpisko spēļu jaukto pāru kērlinga turnīrā zināmas visas pusfinālistes
Olimpisko spēļu jaukto pāru kērlinga turnīrā svētdien vēl trīs dueti pievienojās britiem sacensību pusfinālā.
Sestdien vietu pusfinālā nodrošināja Lielbritānijas kērlinga duets Dženifera Dodsa un Brūss Muats, kuri svētdien piedzīvoja pirmo zaudējumu turnīrā, taču joprojām ir grupas līderi.
Svētdien pusfinālistiem pievienojās arī amerikāņi Kori Tīsa un Korijs Dropkins, itāļi Stefānija Konstantīni un Armoss Mozaners, kā arī zviedri Isabella un Rasmuss Vrano.
Igaunijas duets Marija Kaldvē un Harri Lills ar divām uzvarām astoņās spēlēs dala pēdējo, devīto vietu un pirmdien noslēgs olimpisko spēļu turnīru.
Olimpisko spēļu jaukto pāru sacensībās desmit dueti vispirms aizvadīs apļa turnīru, labākajiem četriem iekļūstot pusfinālos.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.