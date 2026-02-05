VIDEO: pirmais misēklis olimpiskajās spēlēs! Stiprā snigšana ietekmē kērlinga norisi
4. februārī ar jauktajām dubultspēlēm kērlingā sākās Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu turnīrs. Spēli starp Norvēģijas un Lielbritānijas komandām uz brīdi noteikta iemesla dēļ nācās pārtraukt.
Lights out… literally 😳💡— TNT Sports (@tntsports) February 4, 2026
Great Britain Olympic Team saw their curling clash briefly halted by a power cut, but regrouped to seal the win 🥌💪 pic.twitter.com/oz8WMu8sAF
Lielbritānijas un Norvēģijas kērlinga izlašu spēli (spēlē ar 8:6 uzvarēja briti) uz brīdi apstājās, kad tās laikā pazuda elektrība. Tiesneši apturēja maču, kas ritēja vēsturiskajā Kortīnas kērlinga hallē.
Hallē gaismas kļuva bālas un mirgojošas, bet vēl vairāk ietekmēts tika mediju centrs, kurā ne tikai pazuda elektrība, bet arī apkure. Abu komandu kērlinga spēlētāji turpināja pārvietoties laukumā, lai tādējādi būtu gatavi atsākt spēli.
Iespējams, elektrības pārrāvums notika lielās snigšanas dēļ, ko Kortīna piedzīvo īsi pirms spēļu sākuma. Dažviet 4. februārī sniega snega palielinājās par veseliem 20 centimetriem. Olimpisko spēļu organizatori norādīja, ka elektrības pārrāvums kērlinga spēles laikā ilga aptuveni trīs minūtes.
Pēc tam, kad elektrība atkal parādījās, par to uzgavilēja atnākušie līdzjutēji. Jāmin, ka kērlinga izlases nebija vienīgās, kuras ietekmēja laikapstākļi. Kamaniņu sporta treniņbraucieni arī sākās vēlāk nekā plānots, turklāt latviešiem, Kristeram Aparjodam un Gintam Bērziņam, bija problēmas ar nokļūšanu ciematā.
Jau ziņots, ka Itālija īsi pirms spēļu sākuma novērsusi Krievijas organizētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā bija mēģinājumi uzbrukt dažādām viesnīcām Kortīnas apkārtnē. Tāpat olimpiskajā ciematā esot sabojātas labierīces, par ko sākta izmeklēšana.