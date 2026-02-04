Igaunijas kērlinga duets Harri Lills un Marija Kaldvē
Citi sporta veidi
Šodien 22:40
Igaunijas kērlinga duets ar dramatisku zaudējumu sāk olimpisko spēļu turnīru
Igaunijas kērlinga duets Marija Kaldvē un Harri Lills trešdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu jaukto pāru kērlinga turnīra pirmajā spēlē piedzīvoja zaudējumu spraigā cīņā.
Igaunijas duets grupu turnīra pirmajā spēlē ar rezultātu 7:9 ekstra endā zaudēja šveiciešiem Briārai Švallerei-Hirlimanai un Jannikam Švalleram. Pēc septiņiem endiem igauņi bija iedzinējos ar 3:7, taču astotajā četrus akmeņus novietoja tuvāk centram un panāca ekstra endu, kurā pārāki bija šveicieši.
Pārējās spēlēs Zviedrija sešos endos ar 10:3 pārspēja Dienvidkoreju, Kanāda septiņos endos ar 10:5 guva virsroku pār Čehiju, bet Lielbritānija ar 8:6 bija pārāka pār Norvēģiju.
Olimpisko spēļu jaukto pāru sacensībās desmit dueti vispirms aizvadīs apļa turnīru, labākajiem četriem iekļūstot pusfinālos.
Olimpiskās spēles oficiāli tiks atklātas piektdien, bet spēļu programma sākās jau trešdien ar kērlinga mačiem.