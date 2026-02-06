Marija Kaldvē un Harri Lills.
Igaunijas kērlinga duets olimpisko spēļu turnīrā zaudē mājiniekiem
Igaunijas kērlinga duets Marija Kaldvē un Harri Lills piektdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu jaukto pāru kērlinga turnīra ceturtajā mačā piedzīvoja zaudējumu.
Igaunijas pāris grupu turnīra spēlē ar 4:7 zaudēja mājiniekiem Stefānijai Konstantīni un Amosam Mozaneram.
Astotajā endā igauņi bija iedzinējos ar 4:6 un ar pēdējo akmeni centās izraut vismaz neizšķirtu, taču neizdevās izveidot pozīciju, kurā tiem divi akmeņi būtu tuvāk centram.
Ar vienu uzvaru četrās spēlēs Igaunijas pāris ieņem dalītu septīto vietu desmit duetu konkurencē. Olimpisko spēļu jaukto pāru sacensībās desmit dueti vispirms aizvadīs apļa turnīru, labākajiem četriem iekļūstot pusfinālos.
Olimpiskās spēles oficiāli tiks atklātas piektdien, bet spēļu programma sākās trešdien.