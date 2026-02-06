FOTO: Kristers Aparjods starp līderiem pēdējā treniņbraucienā pirms olimpiskā starta
foto: Edijs Pālens / LETA/LOK
Kristers Aparjods dienu pirms starta labās pozīcijās.
Jauns.lv/LETA

Latvijas sportists Kristers Aparjods piektdien Kortīnā d'Ampeco bija otrais ātrākais pēdējā oficiālajā treniņā pirms starta olimpisko spēļu kamaniņu sporta sacensībās, bet Gints Bērziņš uzrādīja 13. rezultātu.

Kristers Aparjods un Gints Bērziņš pēdējā treniņbraucienā.

Latvijas kamaniņu sportisti trenējas Kortīnas trasē

Latvijas sportisti, Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, 6. februārī aizvadīja noslēdzošos treniņbraucienus pirms 7. februārī gaidāmajām sacensībām.

Treniņos sportisti iemēģina trasi, tehniku un ekipējumu, un to rezultāti ne vienmēr ir objektīvi, piemēram, iepriekšējās dienās spēcīgās Vācijas izlases sportisti nebija ātrāko vidū.

Pēdējā treniņā gan tieši Vācijas izlases sportists Makss Langenhans trasi veica visātrāk - 52,936 sekundēs. Aparjods viņam zaudēja 0,235 sekundes, bet trešais ātrākais bija austrietis Volfgangs Kindls, kurš atpalika 0,277 sekundes. Bērziņš bija 0,721 sekundi lēnāks par Langenhanu.

Iepriekš Aparjods ieņēma 20., ceturto, piekto un septīto vietu, kamēr ar stabilitāti izcēlās Bērziņš - viņam pirmajos četros treniņbraucienos divas astotās un divas septītās pozīcijas. Jāmin, ka Aparjods Kortīnā ieņēma otro vietu arī testa sacensībās pirms jaunās sezonas sākuma. 

 Olimpiskais čempions kamaniņu sportā tiks noskaidrots četru braucienu summā, tos aizvadot sestdien un svētdien.

