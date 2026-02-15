Veiksmīgās rozā zeķes un citas lietas, ko Dženifera Ģērmane paņēma līdzi uz Itāliju
Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā Latvijas karogu nesa hokejists Kaspars Daugaviņš un kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane.
Šis gods uzticēts diviem dažādu paaudžu pārstāvjiem, kas iezīmē Latvijas komandas vienotību. Žurnāls "Kas Jauns" skaidrojis, kas būtu piecas lietas, bez kurām Dženifera Ģērmane nevarētu ierasties Itālijā. Un Dženifera jau sarunas sākumā skaidro, ka ir ļoti vienkārša meitene, tāpēc savu sarakstu izvēlas svarīgu, bet bez lielas izcelšanās.
Veiksmīgās rozā zeķes
Dženifera ar smaidu sejā stāsta, ka vienās no pēdējām sacensībām visai komandai tika izdalītas spilgti rozā zeķes, kas komandai bija neierastas. Toreiz starts esot izdevies īpaši veiksmīgs, tāpēc rozā krāsa zeķēm tagad ieguvusi pavisam citu nozīmi – tās kļuvušas par mazu veiksmes simbolu, kas ceļos līdzi arī uz Itāliju.
Pirmais vienmēr jāvelk labais!
Jaunā kalnu slēpotāja atklāj, ka viņai ir kāds mazs sacensību rituāls – kalnu slēpošanas zābakus viņa vienmēr velk, sākot ar labo kāju. Sportiste smej, ka tā esot viņas un visu sportistu “pareizā” secība, ko nedrīkst un nevajadzētu mainīt. Īpaši pirms nozīmīgiem startiem. Ja reiz šādi iesākta diena atnesusi veiksmīgas sacensības, tad arī Itālijā labais zābaks tiks uzvilkts pirmais – lielākai pārliecībai pirms starta.
Labs sauļošanās krēms
Kā nākamo svarīgo lietu, ko noteikti ņems līdzi uz Itāliju, Dženifera nosauc labu sauļošanās krēmu. Meitene uzsver, ka kalnos bez krēma neiztikt – pat ja gaisa temperatūra ir zema, saule tur ir īpaši intensīva. Šis solis ir kļuvis par neatņemamu sagatavošanās daļu pirms katra starta, kur par saules esamību nevar aizmirst, arī gaidāmajās sacensībās Itālijā.
Silti cimdi
Runājot par lietām, kas Dženiferai ir svarīgas, sportiste īpaši izceļ arī siltos cimdus, kas noder ne tikai kalna trasē, bet arī ārpus tās, jo rokām svarīgi ir būt siltumā. Aukstums kalnos var būt neprognozējams, tāpēc šis ir viens no tiem sīkumiem, kam viņa pievērš uzmanību, dodoties uz sacensībām.
Telefona austiņas
Viņas somā vienmēr atrodas arī telefona austiņas. Tās noder brīžos, kad pirms starta gribas mazliet atslēgties no apkārtējās rosības un pabūt savās domās.
