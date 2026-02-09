Olimpisko spēļu 3.diena: kamaniņu sportā stafeti pārņem dāmas
Šodien, 9. februārī, ziemas olimpisko spēļu ietvaros tiks sadalīti pieci medaļu komplekti. Tukšāka diena Latvijas delegācijai, no kuras no plkst. 18:00 uz starta dosies vien dāmas kamaniņu sportā.
Pirmajās divās dienās no Latvijas augstāko rezultātu uzrādījis tieši kamaniņu sportists Kristers Aparjods, kurš palika uzreiz aiz goda pjedestāla (ceturtā vieta). Desmitais palika Gints Bērziņš, savukārt jauktajā biatlona stafetē Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Baiba Bendika un Estere Volfa ar diviem soda apļiem ieņēma 12. vietu.
Ziemas spēļu trešajā dienā sadalīs piecus medaļu komplektus tādos sporta veidos kā kalnu slēpošanā, tramplīnlēkšanā, snovbordā, frīstaila slēpošanā un ātrslidošanā. No Latvijas piedalīsies tikai divas sportistes, Kortīnā notiekošajā kamaniņu sportā.
Elīna Ieva Bota un Kendija Aparjode sāks cīņu par augstākajām vietām sieviešu konkurencē. Tāpat kā vīriešiem, arī dāmām medaļu īpašnieces tiks noteiktas četru braucienu kopsummā - tātad rīt, 10. februārī plānots trešais un ceturtais brauciens.
Elīna Ieva Bota starpsezonā veica operāciju un uz jauno sezonu atgriezusies labā fiziskajā formā, par ko liecina ātrie starta laiki. Pasaules kausa kopvērtējumā viņa ieņem devīto vietu ar 307 punktiem. Treniņbraucienos viņa uzrādīja labākas tendences nekā viņas tautiete, Kendija Aparjode. Otrajā treniņbraucienā Bota bija ātrākā no visām, uzrādot laiku 53,541 sekundes. Citos treniņbraucienos Botai piektais, sestais, trešais, ceturtais un devītais ātrākais laiks. Sliktākais rezultāts bijis pēdējā treniņbraucienā.
Kā norādījis izlases treneris Inārs Kivlenieks, tad Botai pamainīts kamanas aptecētājs, kas vismaz treniņos devis rezultātu. “Teiktu, ka jā, jo noteikti, ka citu valstu sportisti kaut ko slēpj un nerāda to labāko. Gribu izdarīt savu maksimumu un parādīt, ka varu, iepriecinot visus,” pēc uzvaras otrajā treniņbraucienā LTV teica sportiste. Šīs 25 gadus vecā sportistei kļūs par otrajām olimpiskajām spēlēm - pirms četriem gadiem Pekinā savā debijā viņa ieņēma 18. vietu.
Kendija Aparjode piedalīsies jau trešajās olimpiskajās spēlēs. 2018. gadā viņai 24. vieta, bet pirms četriem gadiem Pekinā - 11. pozīcija. 2025./2026. gada Pasaules kausa sezonā viņa kopvērtējumā šobrīd ieņem 12. vietu ar 236 punktiem. Treniņos pirms sacensībām Aparjodei viļņveidīgi rezultāti - astotā, 22., 16., otrā, 19. un 13. vieta. Vairāk viņa atradusies aiz labāko desmitnieka.
Sievietēm, tāpat kā vīriešiem, uz starta dosies 25 sportistes. Elīna Ieva Bota pirmajā braucienā startēs kā trešā, bet otrajā kā desmitā, kamēr Aparjodei pirmajā braucienā ticis devītais starta numurs, kas otrajā ļaus startēt kā ceturtajai. Vadošā grupa, kurā ir 12 sportistes, otrajā braucienā startē otrādākā kārtībā nekā pirmajā.
Pēdējā treniņbraucienā pirmās divas vietas aizņēma vācietes - Jūlija Taubica un Merle Frabele, kamēr trešā bija amerikāniete Samera Bričere. Pasaules kausa kopvērtējumā līdere pirms olimpiskajām spēlēm bija austriete Līza Šulte, kam sekoja Taubica un Frabele. Šīs sportistes, tāpat kā Hannu Proku un jau minēto Bričeri var saukt par vienām no favorītēm, starp kurām var iespraukties latviešu sportistes.
Latvijas kamaniņu sportisti olimpiskajās spēlēs
