Dzierkals sola olimpiskajās spēlēs nežēlot pretiniekus un izturēties pret viņiem tāpat kā pret spēlētājiem NHL. "Bortēšu tieši tāpat!"
Latvijas vīriešu hokeja izlases uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals norāda, ka Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu līmenis būs augsts.
Pirmo reizi kopš 2014. gada Soču olimpiskajām spēlēm hokeja turnīrā piedalīsies arī NHL klubu spēlētāji. Dzierkals izcēla, ka tas pacels visa turnīra līmeni augstāk, jo spēlēs visi labākie hokejisti.
"Olimpiskās spēles jau tā ir ļoti prestižs turnīrs, kurā visi vienmēr ir gribējuši spēlēt. Ikdienā tāpat sanāk spēlēt gan kopā ar NHL spēlētājiem, gan pret viņiem. Es joprojām mēģinu darīt to pašu darbu, un man vienalga, vai spēlētājs pretī ir no NHL vai arī ne, viņš tāpat dabūs to pašu, bortēšu tieši tāpat," pauda Dzierkals.
"Būs augsts līmenis un ļoti skaists hokejs. Baudīsim mēs un cerams, ka dosim to baudīt arī mūsu līdzjutējiem," norādīja sportists. Latvijas hokejisti sestdien aizvadīja pirmo treniņu "Santa Giulia" arēnā, kur nākamceturtdien aizvadīs pirmo maču ar ASV valstsvienību.
"Pārbaudījām lielās arēnas ledu. Bija smags treniņš, jo vakardien neslidojām. Parasti, kad ir izlaista viena diena bez ledus, tad ķermenis ir jāielaiž atpakaļ sportiskajā ritmā, jāizjūt ledus, bet viss kārtībā," stāstīja hokejists. "Visas arēnas laikam jau plus mīnus līdzīgas, bet ledus ļoti mazs. Tas laukumā ir uzreiz jūtams, laikam nebiju spēlējis uz tik maza ledus. Pie tā būs jāpierod," viņš turpināja.
Latvijas uzbrucējs norādīja, ka, lai pielāgotos citādākajiem ledus laukuma izmēriem, uz tā vienkārši ir jāpavada vairāk laika.
"Stūros ir mazāk vietas, neesmu pie tā pieradis. Mēs jau visu dzīvi spēlējam hokeju un bieži darām kaut ko sajūtu līmenī. Tu griezies un zini, ka tur būs borts, bet šoreiz ir noņemts nost metrs un ir mazliet jāpielāgojas," viņš piebilda.
Piektdien "San Siro" stadionā norisinājās olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija, kurā piedalījās Latvijas hokejisti, un Dzierkals neslēpa, ka šāds notikums rada lielas emocijas.
"Šī ir mana otrā reize un zināju, ko sagaidīt, tāpēc varēju nedaudz vairāk izbaudīt, bet ļoti iespaidīgi. Pilns stadions, ovācijas, emocijas un visi skatās. Tas tomēr ir lielākais notikums pasaulē, visas galvenās personas ir ieradušās vai skatās. Emocijas bija ļoti augstas. Novērtēju, ka ir iespēja to piedzīvot. Esam visu dzīvi strādājuši, lai šeit būtu, tāpēc šis ir smagā darba auglis," stāstīja hokejists.
Dzierkals Latvijas izlases rindās spēlēja arī 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs, un viņš atklāja, ka šī gada Olimpiādi, kuru vairs neierobežo pandēmija, var izbaudīt vairāk.
"Mēs arī bijām Ķīnā, tur viss bija diezgan strikti, tas arī bija ierobežojumu gads. Mazliet citādāka bija svētku garša, un šeit arī ir citādāk, ir Itālija. Mūsu galvenais uzdevums vēl ir priekšā, tas ir mūsu galvenais fokuss. Neesam šeit, lai tikai baudītu Olimpiādi, esam šeit, lai strādātu un uzvarētu," teica uzbrucējs.
Latvijas uzbrucējs šosezon ar Prāgas "Sparta" ne tikai spēkojas Čehijas ekstralīgā, bet sacentās arī Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgā un Špenglera kausā. Viņš atzina, ka tik noslogota sezona karjeras laikā laikam vēl nav bijusi.
"Visi turnīri ar klubu un vēl biju ieradies arī uz visām izlases spēlēm. Kamēr mana komanda atpūtās, man bija jābrauc spēlēt izlašu pauzēs, un arī tagad lielākajai daļai ir atvaļinājums. Man šī ir spēlēm bagāta sezona. Prāga ir ļoti skaista pilsēta un vieta, kur spēlēt. "Sparta" ir ļoti profesionāls klubs, par kuru varu teikt tikai pozitīvas lietas," norādīja hokejists.
"Tas ir mans darbs, un esmu pieradis. Esmu profesionālis un zinu, ar ko rēķināties, tāpēc eju vienkārši darīt savu darbu. Citreiz ir vairāk treniņi, citreiz ir vairāk spēles. Tagad ir sanācis, ka vairāk jānoskaņojas spēlēm, un tā trenēšanās ir nedaudz otrajā plānā," viņš turpināja.
Dzierkals, aizvadot savu pirmo sezonu "Sparta" rindās, 44 Čehijas ekstralīgas spēlēs guvis septiņus vārtus un iekrājis astoņas rezultatīvas piespēles.
"Hokejs ir interesants - dažreiz sezonas aiziet, bet dažreiz ne. Šī ir ļoti rezultatīva sezona, un tieši starptautiskajos turnīros Špenglera kausā un Čempionu līgā ļoti labi veicies. "Goli" pagaidām krīt iekšā un esmu par to priecīgs," izcēla uzbrucējs.
Viņš skaidroja, ka sākotnēji viņam klubā tika uzticēta mazākuma speciālista loma, taču, krājoties rezultativitātes punktiem, treneri vairāk uzticas un ļauj spēlēt arī vadošākas lomas. Dzierkals arī piebilda, ka pagaidām nezina, kāda loma viņam būs Latvijas izlases rindās.
"Es darīšu to, ko man liks, es esmu tāds spēlētājs. Daru to, ko man pasaka, esmu šeit Latvijas izlasē, kas ir goda lieta, tāpēc man ir vienalga, ko man liks darīt, jo es to darīšu pēc savas labākās sirdsapziņas," teica hokejists.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.