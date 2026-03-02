"Rīgas zeļļi" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas mačā izcīna uzvaru
"Rīgas zeļļi" pirmdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē ar 95:86 (27:24, 19:29, 22:17, 27:16) pārspēja Tallinas "TalTech"/"Alexela".
Latvijas komandas uzvaru ar 23 punktiem sekmēja Rolands Šulcs, Halils Šabazs iekrāja 18 punktus, desmit rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas, kamēr vēl 15 punktus guva Roberts Bērziņš. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Olivers Metsalu, kurš noslēdza maču ar 22 punktiem un astoņām bumbām zem groziem, bet 17 un 16 punktus guva attiecīgi Olivers Sūrorgs un Tormi Nītss.
Rīdzinieku galvenā trenera amatā pirmo maču aizvadīja Dāvis Čoders, kurš pirms tam bija asistents iepriekšējam stūrmanim Jurim Umbraško. "Rīgas zeļļi" ar 17 uzvarām 23 mačos turnīra tabulā ieņem trešo vietu, bet tallinieši uzvarējuši 15 no 23 spēlēm un ir septītie.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".