"Pistons" basketbolisti pārtrauc "Knicks" astoņu uzvaru sēriju
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē Detroitas "Pistons" vienība piektdien savā laukumā pārliecinoši pieveica Ņujorkas "Knicks" komandu, pārtraucot tās astoņu uzvaru sēriju.
Austrumu konferences līdervienība bija pārāka ar 118:80 (28:17, 35:25, 27:18, 28:20).
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Deniss Dženkins. Aizsargam šī bija 42. spēle šajā sezonā un, ņemot vērā viņa divvirzienu līgumu, viņš laukumā šosezon vairs nevarēs doties, ja vien ar aizsargu netiks noslēgts pilnvērtīgs līgums. Dženkins vidēji mačā atzīmējies ar 8,2 punktiem un 3,3 rezultatīvām piespēlēm."Knicks" komandai šī bija sliktākā spēle uzbrukumā sezonā, bet rezultatīvākais spēlētājs bija Mikals Bridžess, kurš guva 19 punktus.
"Pistons" šajā spēlē bija jāiztiek bez ceļgala traumas guvušā Džeilena Durena, kamēr Ņujorkas komandai savainojumu dēļ nepalīdzēja Karls-Entonijs Taunss un Ogugua Anunobi.
"Pistons" ar bilanci 38-13 ir Austrumu konferences līdere, bet "Knicks" pēc zaudējuma ar 33 uzvarām 52 mačos noslīdēja uz trešo pozīciju, priekšā sev palaižot Bostonas "Celtics".
Bostonas komanda piektdien atspēlēja 22 punktu deficītu un savā laukumā ar 98:96 (15:29, 23:30, 36:15, 24:22) pārspēja Maiami "Heat", tiekot pie piektās uzvaras pēc kārtas un 34. panākuma 52 spēlēs.
Mājinieku rindās 29 punktus guva Džeilens Brauns, ar 24 punktiem izcēlās Peitons Pričardss, bet 21 punktu pievienoja Deriks Vaits. Nikola Vučevičs bostoniešu rindās debitēja ar 11+12.
"Heat" sastāvā 26 punktus guva Endrū Viginss, bet ar 24 punktiem izcēlās Normals Pauels.
Maiami komandai spēles izskaņā bija iespēja izraut uzvaru, tomēr Deviona Mičela izpildītais tālmetiens pēdējās sekundēs nebija precīzs.
"Heat" ar bilanci 27-26 Austrumu konferencē atrodas astotajā pozīcijā.