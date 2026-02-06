Roberts Krūzbergs: "Galvenais, lai var izgulēties un treniņu vieta ir laba"
Latvijas šorttrekista Roberta Krūzberga mērķis Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs būs nostartēt stabili visās trijās distancēs, atzina Krūzbergs.
Latvijas sportists kopā ar Polijas, Turcijas un Ukrainas šorttrekistiem otrdien Milānā aizvadīja pirmo treniņu uz ledus, iemēģinot treniņu arēnas ledu. "Slodze tagad ir daudz mazāka nekā vasaras periodā, kad liekam iekšā bāzi. Darbs tāpat notiek, bet vairāk akcents tiek likts tieši uz ātrumu un mazāk izturību. Tagad arī visas komandas tikai pieslīpē ātrumu un taisa tehniskos elementus, lai kājas ļoti "nepiedzītu" pirms startiem, kas tomēr ir jau pēc četrām dienām," teica Krūzbergs.
Latvijas šorttrekists olimpiskajās spēlēs startēs visās trijās distancēs - 500, 1000 un 1500 metros -, un viņam pirmais starts paredzēts otrdien. "Galvenais mērķis būs nostartēt stabili. Vajadzētu izcīnīt augstākas vietas nekā pagājušajā Olimpiādē. Kas zina, ja tu aizcīnies līdz A finālam, tad ir arī visas iespējas cīnīties par medaļām. Esmu pietiekoši spēcīgs un domāju, ka arī šajā Pasaules tūres sezonā parādīju, ka varu tikt A finālos. Varbūt šosezon nav bijusi medaļa, bet domāju, ka sniegums ir bijis pietiekoši stabils, lai liktu visas cerības arī šeit uz augstiem rezultātiem," stāstīja sportists.
Olimpiskais ciemats Milānā. 2026. gada februāris
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Viņš atzina, ka, startējot katrā distancē, ir jāizmanto citādāka stratēģija, taču nevarēja izvēlēties vienu, kurai dotu priekšroku. "Visas distances ir grūtas un katrā jāpielieto sava taktiskā pieeja, bet tā distance, kurā man iet vislabāk, ir viena no grūtākajām - 1000 metri. Tur no paša sākuma ir jābūt priekšgalā, lai tajos deviņos apļos spētu noturēt pirmās divas pozīcijas un virzītos uz augšu," skaidroja sportists. "Kopumā visas distances ir mani favorīti, un es visās centīšos atdot cik vien iespējams. Mēģināšu sevi pierādīt visur."
Krūzbergs izcēla, ka pēc 2022. gada Pekinas olimpiskajām spēlēm, kuras stipri ierobežoja pandēmija, Milānā olimpiskās spēles var izbaudīt vairāk, taču tajā pašā laikā esot vairāki sportistu ciemati, un atklāšanas ceremonija norisināsies vairākās pilsētās vienlaicīgi. "Pekinā olimpiskais ciemats tomēr bija lielāks, bija vairāk ko darīt. Atbraucām uz olimpisko ciematu salīdzinoši vēlu, bet fokuss tāpat ir sacensības, pa olimpisko ciematu var nosist laiku starp treniņiem. Šeit viss apmierina. Galvenais, lai var izgulēties un treniņu vieta ir laba," piebilda Latvijas sportists.
Viņš norādīja, ka līdz šim sezonu izdevies aizvadīt pietiekoši stabili, lai varētu cerēt uz augstiem sasniegumiem arī olimpiskajās spēlēs.
"Varbūt nebija medaļas, bet visās trijās distancēs ir izdevies stabils sniegums. Nebija tā, ka vienā posmā esmu beigās un nākamajā slidoju A finālā. Vienkārši skatīšos, kā pārējie izskatīsies salīdzinājumā ar mani, un cerēšu, ka treneri spēs to programmu uztaisīt tādu, lai fiziskā forma ir vislabākā uz startiem. Tie treniņi nav tik daudz uz izturību, kas man pašam liekas dīvaini, bet ceru, ka forma nepazudīs," teica Krūzbergs.
Šosezon Gdaņskā aizvadītajā Pasaules tūres trešajā posmā Latvijas šorttrekists 1000 metru distancē sacentās B finālā, taču viņa vienīgais konkurents bija itālis Tomass Nadalini. Krūzbergs atzina, ka arī šāds neparasts formāts var piesaistīt vairāk skatītāju šorttreka sacensībām.
"Parasti B finālā tas skrējiens ir lēnāks. Ja kādam tā ir pēdējā distance, tad pacīnīsies, bet parasti sanāk tā, ka mēģina pietaupīt spēkus. Man sanāca ar itāli kopā aizvadīt to B finālu, nedaudz paķēmojāmies, bet es tāpat gribēju uzvarēt. Tas man iedotu četrus punktus augstāk, kas it kā neko nemainītu, bet tāpat centos, taču ledus dēļ "izlūza" kreisā slida un sekoja kritiens. Tas liekas diezgan muļķīgi, slidojot divatā, bet skatītājiem patika, un tas jau arī nedaudz iedod atpazīstamību. Tā kā šorttreks nav īsti izplatīts sporta veids un daudzi par to nemaz nezina, domāju, ka tas iedeva nedaudz vairāk popularitātes," viņš skaidroja.
Šajā sezonā Pasaules tūrē startē vairāk Latvijas sportistu, kas līdz ar to dod iespēju Latvijas šorttrekistiem sacensties komandu stafetē. Krūzbergs izcēla, ka tas ļauj iegūt pieredzi Linardam Reinim Laizānam un Mārtiņam Jānim Šternmanim, taču kopumā tas nenorādot uz sporta veida attīstību Latvijā.
"Es gribētu redzēt vairāk jauniešu iesaisti tieši šorttrekā. Tas ir tāds sporta veids, kurā tik daudz lietā ir jāsaliekas kopā, lai viss izdotos. Pārsvarā jaunieši pabeidz vidusskolu, un viņiem ir jāiet uz augstskolām prom, piemēram, uz Rīgu, un tur vairs nav tāds šorttreka centrs. Tad viņiem ir jāizvēlas, vai turpināt studijas Ventspilī vai Jelgavā," stāstīja Latvijas sportists.
"Kad strādājām kopā ar Stjuartu Horspūlu, mums bija savi astoņi vai deviņi sportisti, tad arī grupa ir pietiekoši liela, lai varētu aizvadīt treniņus pietiekoši labā kvalitātē. Tagad, ja mums ar Reini [Bērziņu] būtu divatā jāaizvada treniņi, tad mēs, protams, nebūtu tajā līmenī, kur esam tagad. Ir runas par Daugavas stadionu, ka tur varētu mēģināt, bet pagaidām tas ir tikai sarunu līmenī," viņš turpināja.
