VIDEO: Girgensons gūst vārtus "Lightning" uzvarā asumiem bagātā spēlē pret Balinski un Vilmani
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē guva vārtus, un viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru.
"Lightning" savā laukumā bija pārāki ar 6:1 (2:0, 2:0, 2:1), izcīnot piekto uzvaru pēc kārtas.
Girgensons laukumā pavadīja 18 minūtes un 20 sekundes, no kurām piecas minūtes un 47 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs četras reizes meta pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, nopelnīja divu minūšu noraidījumu par Balinska klupināšanu, vienreiz zaudēja ripu, uzvarēja trijos no septiņiem iemetieniem un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Zemgus Girgensons gūst vārtus pret Balinska un Vilmaņa "Panthers"! 🚨🇱🇻 pic.twitter.com/POfg3fz1Hm— NHL Latvija (@Latvija_NHL) February 6, 2026
Šosezon Girgensons 48 spēlēs izcēlies ar 14 (7+7) punktiem, 20 soda minūtēm un pozitīvu lietderības koeficientu +3.
Tikmēr jaunu savu spēles laika rekordu ceturtdienas mačā sasniedza "Panthers" aizsargs Balinskis, kurš uz ledus pavadīja 25 minūtes un 58 sekundes, kas bija arī lielākais spēles laiks komandā. Balinskim arī jauns rekords skaitliskajā vairākumā laukumā pavadītajā laikā - sešas minūtes un 32 sekundes, bet mazākumā viņš šoreiz spēlēja minūti un 41 sekundi. Latviešu aizsargs statistikā atzīmējās ar pieciem metieniem vārtu rāmī, vienu spēka paņēmienu, vienu pārtvertu un divām zaudētām ripām, kā arī negatīvu lietderības koeficientu -1.
Vilmanis uz ledus pavadīja 14 minūtes un 53 sekundes, no kurām sev rekordilgu laiku trīs minūtes un 17 sekundes spēlēja vairākumā. Uzbrucējs pielietoja vienu spēka paņēmienu, vienreiz zaudēja ripu un spēli noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Šosezon Balinskis 48 mačos izcēlies ar 14 (5+9) punktiem, 28 soda minūtēm un negatīvu lietderības koeficientu -10, bet Vilmanis 14 spēlēs sakrājis četrus (2+2) punktus, četras soda minūtes un neitrālu lietderības koeficientu.
Visi trīs šajā mačā spēlējušie Latvijas hokejisti rīt dosies uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm, lai pievienotos Latvijas izlasei.
"Lightning" rindās bez Girgensona aizvadītajā spēlē vārtus guva Olivers Bjorkstrands, Pontuss Holmberjs, Brendons Heigels, Džeiks Gencels un Ēriks Černāks, bet "Panthers" rindās vienīgais precīzais metiens Mekija Samoskeviča kontā. Floridas klubu duelī, kā ierasts, netrūka asumu un komandas kopumā sapelnīja 147 soda minūtes - 81 minūti "Lightning" un 66 minūtes "Panthers".
Austrumu konferences turnīra tabulā "Lightning" ar 78 punktiem 55 spēlēs ieņem pirmo vietu, bet pēdējo divu gadu čempionvienība "Panthers" ar 61 punktu 57 spēlēs atrodas tikai 14. pozīcijā.
Tikmēr Artūrs Šilovs kopā ar Pitsburgas "Penguins" izbraukumā ar 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) pārspēja Bufalo "Sabres", pārtraucot divu zaudējumu sēriju. Šilovs tvēra 26 no 28 pa viņa vārtiem mestajām ripām, atvairot 92,9% metienu. Latviešu vārtsargs šosezon laukumā devies 26 mačos, kuros izcīnījis 11 uzvaras, vidēji spēlē savos vārtos ielaidis 2,93 ripas, atvairījis 89,6% metienu un ticis pie vienas "sausās" spēles.
"Penguins" rindās spožu debiju aizvadīja no fārmkluba izsauktais 23 gadus vecais uzbrucējs Eiverijs Heiss, kurš savā pirmajā NHL mačā desmit laukumā pavadīto minūšu laikā guva divus vārtus un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +2. Heiss kļuvis par trešo spēlētāju "Penguins" vēsturē, kurš savā debijā guvis divus vārtus. Iepriekš to paveica Džeiks Gencels (2016. gadā) un Robs Brauns (1987. gadā).
Ceturtdienas spēlē vēl divus vārtus Pitsburgas kluba rindās guva Bens Kindels, kurš ir šīs sezonas debitants, bet vēl viens precīzs metiens Tomija Novaka kontā. Šilova sargātajos vārtos ripas iemeta Teidžs Tompsons un Džeisons Zakers.
Austrumu konferencē "Penguins" ar 70 punktiem 56 spēlēs atrodas piektajā vietā, bet "Sabres" ar tikpat punktiem 57 mačos ir sestie.