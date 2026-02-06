Girgensons gūst vārtus "Lightning" uzvarā; Balinskis un Vilmanis paliek bez punktiem
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē guva vārtus, un viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru.
Tampabejas "Lightning" savā laukumā ar 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) pārspēja Floridas "Panthers".
Girgensons laukumā pavadīja 18 minūtes un 20 sekundes, četras reizes meta pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, nopelnīja divu minūšu noraidījumu un vienreiz zaudēja ripu. Girgensona lietderības koeficients bija +2.
Floridas "Panthers" sastāvā Latvijas aizsargs Uvis Balinskis un Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis ar punktiem neizcēlās.
Balinskis uz ledus bija 26 minūtes un divas sekundes, piecas reizes meta pa vārtiem, bloķēja divus metienus, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pārtvēra vienu ripu un zaudēja ripu divas reizes. Balinska lietderības koeficients bija -1.
Vilmanis uz ledus pavadīja 14 minūtes un 53 sekundes, pielietoja vienu spēka paņēmienu un vienreiz zaudēja ripu. Vilmaņa lietderības koeficients bija -1.
"Lightning" Austrumu konferences turnīra tabulā ar 78 punktiem 55 spēlēs ieņem pirmo vietu, bet "Panthers" ar 61 punktu 57 spēlēs ir 14. vietā.