Latvieši rezultatīvi pirms Milānas spēlēm: Balinskim 1+1, Bļugeram divas piespēles, bet Vilmanis gūst traumu
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai Floridas "Panthers" ar 5:4 (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspējot Bostonas "Bruins". Citā spēlē ar divām piespēlēm izcēlās Teodors Bļugers.
Balinskis otrās trešdaļas 30. sekundē ar spēcīgu metienu skaitliskajā vairākumā panāca 2:2, bet divas minūtes vēlāk vēlreiz skaitliskajā vairākumā piedalījās Metjū Tkačaka vārtu guvumā, kurš panāca 3:2.
Latviešu aizsargs šajā spēlē laukumā bija 21 minūti un 26 sekundes, no kurām divas minūtes un 14 sekundes spēlēja vairākumā un minūti un 36 sekundes mazākumā. Sev atvēlētajā laikā viņš izpildīja divus metienus vārtu rāmī, pielietoja četrus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, zaudēja vienu ripu un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Uvis! 30 seconds in! We're tied! pic.twitter.com/Aik8JuE8uL— Florida Panthers (@FlaPanthers) February 5, 2026
Tikmēr uzbrucējs Vilmanis spēlēja divas minūtes un 35 sekundes un izpelnījās divas soda minūtes par sitienu pretiniekam galvas un kakla rajonā. Pirmā perioda vidū pēc soda saņemšanas latviešu uzbrucējs ar ķermeņa augšdaļas savainojumu devās uz ģērbtuvēm un laukumā vairs neatgriezās.
Kā pēc spēles sacīja "Panthers" galvenais treneris Pols Moriss, latviešu uzbrucēja trauma varētu nebūt nopietna, un viņš gaida Vilmani dodamies laukumā rītdienas spēlē pret Tampabejas "Lightning".
Trešdienas mačā bez Balinska un Tkačaka vārtus mājinieku rindās guva arī Ētu Luostarinens un Antons Lundels, bet "Bruins" rindās ar diviem precīziem metieniem izcēlās Maikls Eisimonts, kamēr pa vienai ripai vārtos iemeta Maiks Kasteliks un Keisijs Mitelstads.Uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā mājiniekiem precīzi bija Lundels un Breds Maršāns, bet "Bruins" rindās vienīgais precīzais metiens padevās Viktoram Arvidsonam.
Šosezon Balinskis 47 mačos izcēlies ar 14 (5+9) punktiem, 28 soda minūtēm un negatīvu lietderības koeficientu -9, bet Vilmanis 13 spēlēs sakrājis četrus (2+2) punktus, četras soda minūtes un pozitīvu lietderības koeficientu +1.
"Panthers" ar 61 punktu 56 spēlēs Austrumu konferencē ieņem 12. vietu un pēdējo maču pirms olimpiskā pārtraukuma aizvadīs šonakt pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvēto Tampabejas "Lightning", kas ar 76 punktiem 54 spēlēs ir konferences līdervienība.
Citā spēlē Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers trešdien atdeva divas rezultatīvas piespēles Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē, otro maču pēc kārtas noslēdzot ar diviem punktiem.
Trešdien Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" viesos ar 2:5 (0:0, 2:3, 0:2) piekāpās viņa bijušajai komandai Vegasas "Golden Knights", bet latviešu uzbrucējs piedalījās abos vārtu guvumos.
Pēdējās septiņās spēlēs Bļugers sakrājis septiņus (4+3) punktus, bet kopumā šosezon desmit spēlēs ticis pie astoņiem (5+3) punktiem.
Trešdienas spēlē latviešu uzbrucējs laukumā bija 17 minūtes un septiņas sekundes, no kurām minūti un trīs sekundes spēlēja mazākumā. Viņa kontā divi metieni vārtu rāmī, divi spēka paņēmieni, viena zaudēta ripa, uzvarēti astoņi no 15 iemetieniem un dalīts labākais lietderības koeficients komandā +1.
"Canucks" rindās vārtus guva Elīass Petešons un Pjērs-Olivjē Žozefs, bet mājinieku sastāvā precīzus metienus izpildīja Džeks Aikels, Pāvels Dorofejevs, Kouls Reinhards, Ivans Barbašovs un Aleksandrs Holcs.
"Canucks" ar 42 punktiem 57 mačos ieņem pēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā. Nākamo maču Vankūveras vienība aizvadīs jau pēc olimpiskajām spēlēm, kad 26. februārī savā laukumā tiksies ar Vinipegas "Jets" hokejistiem.
Savukārt vārtsargs Elvis Merzļikins palika rezervē mačā, kurā viņa "Blue Jackets" mājās ar rezultātu 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) uzvarēja Čikāgas "Blackhawks" komandu. “Blue jackets” vārtos Džets Grīvzs atvairīja 21 metienu, otro reizi sezonā tiekot pie sausās uzvaras, un tika atzīts par mača pirmo zvaigzni.
Kolumbusas rindās vārtus guva Zaks Verenskis, Ivans Provorovs, Dantons Heinens un Šons Monahens.
"Blue Jackets" ar 65 punktiem 56 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē.