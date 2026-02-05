Latvijas aizsargam Ulvim Jānim Balinskim gūti vārti un rezultatīva piespēle "Panthers" uzvarā pār "Bruins".
Hokejs
Šodien 08:12
Balinskis gūst vārtus un īsteno rezultatīvu piespēli "Panthers" uzvarā pār "Bruins"
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai Floridas "Panthers" ar 5:4 (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspējot Bostonas "Bruins".
Balinskis spēlēja 21 minūti un 26 sekundes, izdarīja divus metienus, pielietoja četrus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu un zaudēja vienu ripu. Balinska lietderības koeficients bija neitrāls. Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis spēlēja divas minūtes un 35 sekundes, izpelnījās divas soda minūtes, un viņa lietderības koeficients bija neitrāls. "Panthers" Austrumu konferencē ieņem 12. vietu ar 61 punktu 56 spēlēs.