"Varbūt jāsāk naktī taisīt ēst?" Aktrise Rēzija Kalniņa neizpratnē par elektrības cenām
Aktrise Rēzija Kalniņa sociālajos tīklos paudusi neizpratni un sašutumu par augstajām elektroenerģijas cenām, ironiski vaicājot, vai iedzīvotājiem turpmāk būtu jāpārkārto ikdiena – jāguļ pa dienu, bet naktīs jāmazgā veļa un jāgatavo ēst, vai arī vispār jāatsakās gan no elektroierīču lietošanas, gan ēšanas.
Savā “Facebook” ierakstā Kalniņa raksta, ka situācija, viņasprāt, esot jau ārpus “laba un ļauna un kauna”, vienlaikus uzdodot vairākus jautājumus – kurš nosaka elektroenerģijas cenas, vai uzņēmumi saņem valsts jeb nodokļu maksātāju atbalstu, kam pieder “Elektrum”, kā arī – kurš ir ieguvējs no tā dēvētajām biržas cenu svārstībām.
Jau ziņots, ka aukstā laika dēļ elektroenerģijas cenas pēdējā laikā būtiski pieaugušas. Elektroenerģijas vidējā tirgus cena nedēļas laikā Latvijā palielinājās par 40 % un sasniedza 73,65 eiro par megavatstundu (MWh).
Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas Ziemeļvalstu reģionā un Baltijas valstīs augušas straujā elektroenerģijas patēriņa kāpuma dēļ. Pieprasījumu veicināja līdz šim aukstākā ziemas nedēļa, savukārt vēja elektrostaciju saražotās elektroenerģijas apjoms nebija pietiekams, lai kompensētu pieaugošo patēriņu un ierobežotu cenu kāpumu.
Eksperti norāda, ka šādos laikapstākļos elektroenerģijas tirgus kļūst īpaši jutīgs pret pieprasījuma izmaiņām, kas tiešā veidā atspoguļojas arī gala cenās patērētājiem.