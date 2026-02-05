Krievijas dronu triecienos Kijivā cietuši vairāki daudzstāvu nami
Naktī uz ceturtdienu Krievija veikusi dronu triecienu Kijivai, nodarot postījumus vairākiem daudzstāvu namiem. Triecienos ievainotas divas vecāka gadagājuma sievietes un nodarīti postījumi civilajai infrastruktūrai.
Dronu triecienā vissmagāk cietis Solomjankas rajons. Nodarīti postījumi četru daudzstāvu namu fasādēm, izsisti logi. Uzbrukumos ievainotas arī divas vecāka gadagājuma sievietes. Kādai 79 gadus vecai sievietei, kas tika ievainota savā dzīvoklī, bija nepieciešama hospitalizācija.
Vēl vienai apkaimes iedzīvotājai, 89 gadus vecai sievietei, tika sniegta medicīniskā palīdzība uz vietas. Sievietei bija akūta reakcija uz stresu, viņa guvusi vieglus savainojumus.
Dronu triecienā Darnicas rajonā nodarīti postījumi daudzstāvu ēkas fasādei, bet Obolonas rajonā dronu atlūzas nogāzās autostāvvietā. Tur aizdegušās divas automašīnas.
Ševčenko rajonā ienaidnieka drons trāpīja biroju ēkas jumtam. Trieciena vietā izcēlās ugunsgrēks, glābēji to likvidēja stundas laikā. Tagad visās vietās strādā sprādzienu tehniķi un kriminālisti, lai savāktu lietiskos pierādījumus par kārtējo Krievijas kara noziegumu pret Kijivas civiliedzīvotājiem.