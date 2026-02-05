Ceturtdien būs apmācies laiks un gaisa temperatūra Latvijā noslīdēs līdz -12 grādiem
Ceturtdien Latvijā gaidāms apmācies laiks un dienas gaitā nedaudz uzsnigs, vēsta sinoptiķi.
Vairāk snigs Latgalē un Sēlijā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -7..-12 grādiem. Rīgā mākoņi aizklās debesis un iespējams neliels sniegs. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu, dienvidaustrumu vējam, gaiss iesils līdz -8..-9 grādiem.
Eiropas rietumu, centrālajā un dienvidu daļā atrodas zema spiediena apgabals, kas ietekmē laikapstākļus arī Latvijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1023 hektopaskāliem Alūksnes novadā.
Rīta pusē visaukstākais laiks bija Krāslavas apkaimē
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no -9,4 grādiem Kolkā un -10,8 grādiem Mērsragā līdz -20,2 grādiem Madonā un -21,8 grādiem Alūksnē. Saskaņā ar "Latvijas Valsts ceļu" datiem lielākais sals naktī bija -26 grādi Kārsavas apkaimē.
Sniega biezums novērojumu stacijās bija no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 33 centimetriem Krāslavas novada Piedrujā un 40 centimetriem Dagdā. Rīgā agrā rītā bija skaidrs laiks, pūta austrumu vējš ar ātrumu 3-5 metri sekundē, gaisa temperatūra -14..-15 grādi. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā bija 16 centimetri.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -6,8 grādiem Kolkā līdz -13,4 grādiem Dobelē. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 4. februārī bija +20..+21 grāds Itālijā, Melnkalnē, Albānijā, Grieķijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -38 grādi Zviedrijā.