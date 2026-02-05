FOTO: Latvijas hokejisti devušies ceļā uz olimpiskajām spēlēm

Latvijas hokeja izlase dodas uz olimpiādi
Latvijas hokejisti devušies ceļā uz ziemas olimpiskajām spēlēm.
Ceturtdienas, 5. februāra rītā, Latvijas hokeja izlase uzsākusi ceļu uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm.
Olimpisko spēļu hokeja turnīrā, kas sāksies 11. februārī, 12 izlases sadalītas trīs apakšgrupās, un latvieši C grupā cīnīsies ar ASV, Vāciju un Dāniju. A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, bet B grupā tiksies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija. Par turnīra favorītēm uzskatāma Latvijas pretiniece apakšgrupā ASV, Kanāda, Zviedrija un Somija, no kurām pirmajām trijām sastāvā ir tikai NHL hokejisti, bet Somijas valstsvienības sastāvā iekļauts viens spēlētājs no Šveices spēcīgākās līgas.
Latvijas valstsvienības sastāvs tika nosaukts janvāra ievadā, taču jau neilgi pēc pilnā Latvijas izlases sastāva paziņošanas nācās veikt korekcijas. Vispirms savainojumā iedzīvojās Ēriks Mateiko, kuru sastāvā aizstāja Anrī Ravinskis, bet pēc nepilnas nedēļas pie potītes traumas tika arī NHL spēlējošais Rodrigo Ābols, un viņa vietu sastāvā ieņēma Rihards Bukarts. No sastāvā iekļautajiem spēlētājiem 13 hokejisti jau ir pārstāvējuši Latvijas valstsvienību Olimpiādē, bet 12 spēlētāji debitēs Ziemas olimpiskajās spēlēs.
Latvijas izlases sastāvs dalībai 2026. gada Olimpiādē:
vārtsargi - Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins", NHL), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Uvis Jānis Balinskis (Floridas "Panthers"), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Roberts Mamčics, Jānis Jaks (abi - Karlovi Varu "Energie", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Dans Ločmelis (Providensas "Bruins", AHL), Kaspars Daugaviņš (Kaseles "Huskies", Vācija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning", NHL), Eduards Tralmaks (Grendrepidsas "Griffins", AHL), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks", NHL), Rihards Bukarts ("Prešov", Slovākija), Roberts Bukarts (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Sandis Vilmanis (Šarlotas "Checkers", AHL), Ēriks Mateiko (Heršijas "Bears", AHL).