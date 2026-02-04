Lomažs visu pulveri izšauj pirmajā puslaikā, "Neptūnas" neiekļūst Eirokausa nākamajā posmā, bet Šteinbergs gandrīz uzlabo savu rezultativitātes rekordu
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs trešdien ULEB Eirokausa mačā savus visus 19 punktus guva pirmajā puslaikā, kamēr Kārlis Šiliņš iemeta desmit punktus, Klaipēdas "Neptūnas" ciešot zaudējumu, kas liegs iekļūt otrajā posmā. Tikmēr Mārcis Šteinbergs palika viena metiena attālumā, lai uzlabotu savu rezultativitātes rekordu, un guva 12 punktus Manrezas "Baxi" zaudējumā.
"Neptūnas" viesos ar rezultātu 64:83 (21:21, 13:19, 8:25, 22:18) zaudēja Saloniku "Aris".
Lomažs laukumā pavadītajās 30 minūtēs un 11 sekundēs realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un visus četrus soda metienus, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, divreiz kļūdījās, bloķēja vienu metienu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja sešas piezīmes un ar 25 efektivitātes koeficienta punktiem bija pārliecinoši produktīvākais viesu rindās.
Šiliņš spēlēja 17 minūtes un 15 sekundes, realizēja visus četrus divpunktu metienus un abus divus soda metienus, izpildīja vienu neprecīzu tālmetienu, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva divas kļūdas, bloķēja vienu metienu, tika pie divām piezīmēm, izprovocēja divus noteikumu pārkāpumus un ar 13 efektivitātes koeficienta punktiem bija otrs produktīvākais "Neptūnas" sastāvā.
Vairāk par desmit punktiem Klaipēdas komandā guva arī Zeins Votermens, kuram bija 12 punkti un sešas atlēkušās bumbas. Uzvarētājiem pa 16 punktiem guva Brīss Džounss un Amīns Nua.
Tikmēr Manrezas komanda mājās ar 75:91 (24:24, 25:23, 17:19, 9:25) zaudēja Venēcijas "Umana Reyer".
Šteinbergs laukumā bija 19 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā grozā raidīja abus divus divpunktu metienus, abus divus soda metienus un divus no četriem tālmetieniem. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva divas kļūdas, bloķēja vienu metienu, izprovocēja divas piezīmes un ar 14 efektivitātes koeficienta punktiem dalīja otra produktīvākā "Baxi" spēlētāja godu.
Par Šteinbergu rezultatīvāki mājinieku rindās bija Retins Obasoans un Alekss Reijess, kuri guva attiecīgi 17 un 13 punktus. Venēcijas komandā ar 25 punktiem izcēlās Roberts Kouls.
A grupā desmit komandu konkurencē "Baxi" ar desmit uzvarām 17 spēlēs ir piektā, "Neptūnas" ar septiņām uzvarām ieņem astoto vietu, bet Ainara Bagatska vadītā Vroclavas "Slask" uzvarējusi piecos mačos un ir devītajā pozīcijā.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.