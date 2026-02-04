Bijušais Merzļikina komandas biedrs tiek iekļauts Somijas sastāvā uz olimpiskajām spēlēm
Somijas vīriešu hokeja izlases sastāvu dalībai 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs papildinājis vārtsargs Jonass Korpisalo, kurš komandā aizstās savainoto Uko Peku Lūkonenu.
Bufalo "Sabres" vārtsargs Lūkonens pagājušajā nedēļā guva ķermeņa apakšdaļas traumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā ar Toronto "Maple Leafs". Lūkonens šosezon NHL aizvadījis 21 spēli, vidēji mačā vārtos ielaižot 2,73 ripas un atvairot 90,3% metienu.
Savukārt ilggadējais latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina komandas biedrs Kolumbusas "Blue Jackets" rindās Korpisalo pārstāv Bostonas "Bruins" un šosezon 21 mačā ticis galā ar 89,5% metienu un savos vārtos caurmērā ielaidis 3,12 ripas.
Somijas valstsvienības sastāvā ir 24 NHL klubu pārstāvji, kamēr vienīgais hokejists, kurš spēlē Eiropā, ir latvieša Rūdolfa Balcera komandas biedrs Cīrihes "Lions" rindās aizsargs Miko Lehtonens.
Jau vēstīts, ka olimpiskajās spēlēs Somijas izlasei nevarēs palīdzēt uzbrucējs Aleksandrs Barkovs no pēdējo divu sezonu NHL čempiones Floridas "Panthers", kurš septembrī iedzīvojās nopietnā ceļgala savainojumā. Viņš bija Somijas valstsvienības kapteinis pērn aizvadītajā Četru nāciju turnīrā.
2022. gadā par Pekinas olimpisko spēļu čempioniem kļuva Somijas hokejisti. Milānā Somijas hokejisti B grupā cīnīsies ar Zviedriju, Slovākiju un mājinieci Itāliju. A grupā spēlēs Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, bet C grupā Latvijas pretinieces būs ASV, Vācija un Dānija.
Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Somijas vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Kevins Lankinens (Vankūveras "Canucks", NHL), Jūse Saross (Nešvilas "Predators", NHL), Jonass Korpisalo (Bostonas "Bruins", NHL);
aizsargi - Olli Māta (Jūtas "Mammoth", NHL), Miko Lehtonens (Cīrihes "Lions", Šveice), Henri Jokiharju (Bostonas "Bruins", NHL), Esa Lindels, Miro Heiskanens (abi - Dalasas "Stars", NHL), Nikolass Matinpalo (Otavas "Senators", NHL), Rasmuss Ristolainens (Filadelfijas "Flyers", NHL), Niko Mikola (Floridas "Panthers", NHL);
uzbrucēji - Antons Lundels, Ēru Luostarinens (abi - Floridas "Panthers", NHL), Sebastians Aho (Karolīnas "Hurricanes", NHL), Rope Hincs, Miko Rantanens (abi - Dalasas "Stars", NHL), Ēli Tolvanens, Kāpo Kako (abi - Sietlas "Kraken", NHL), Jūels Armia (Losandželosas "Kings", NHL), Eriks Haula (Nešvilas "Predators", NHL), Arturi Lehkonens, Jūels Kiviranta (abi - Kolorādo "Avalanche", NHL), Mikaels Granlunds (Anaheimas "Ducks", NHL), Teuvo Teravainens (Čikāgas "Blackhawks", NHL), Olivers Kapanens (Monreālas "Canadiens", NHL).