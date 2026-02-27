Pasaulē
Šodien 21:15
Baiss skats: Milānā tramvajs noskrien no sliedēm un ietriecas ēkā, daudz cietušo
Vismaz viens cilvēks ir gājis bojā, 39 guvuši traumas, turklāt vairāki ir smagi ievainoti pēc tramvaja avārijas Itālijas pilsētā Milānā.
Ļaužu pārpildītais tramvajs ap plkst. 16.00 pēc vietējā laika (17.00 pēc Latvijas laika) lielā ātrumā veica pagriezienu, taču noskrēja no sliedēm un ietriecās ēkā. Kā vēsta BBC, tiek uzskatīts, ka bojāgājušais ir tramvaja notriektais gājējs, savukārt lielākā daļa ievainoto bija pasažieri.
Pasažieri stāstīja, ka zem tramvaja dzirdējuši troksni, pēc tam tas lielā ātrumā noskrējis no sliedēm un ietriecās kādā ēkā. “Man šķita, ka notikusi zemestrīce. Es sēdēju un tad kopā ar citiem pasažieriem nokritu uz grīdas. Tas bija šausmīgi,” aģentūrai ANSA izteicās kāds pasažieris.