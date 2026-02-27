Pašmāju popgrupa "Sudden Lights" izdod jaunu dziesmu kopā ar Igaunijas mūziķi NOËP
Klajā nācis jauns Baltijas mēroga muzikāls sadarbības projekts - grupas "Sudden Lights" un Igaunijas mūziķa NOËP kopdziesma "it drives me (out of my mind)". Dziesma tapusi 2025. gada rudenī un apvieno divu atšķirīgu, taču Baltijā ļoti iemīļotu mākslinieku muzikālās pasaules vienā skaņdarbā.
Sadarbības pirmsākumi meklējami 2023. gadā, kad mākslinieku komandas iepazinās Eirovīzijas dziesmu konkursā. Un dažus gadus vēlāk tapa ideja veidot kopīgu skaņdarbu. Dziesma tapusi 2025. gada rudenī, kad vairāku mēnešu garumā, māksliniekiem strādājot gan Tallinā, gan Rīgā, kopīgi izdevās īstenot ideju. “Lai gan mums ir diezgan atšķirīgs muzikālais fons, kad sākām kopā rakstīt dziesmas, atmosfēra bija patiešām lieliska. Kopš tā laika puiši ir bijuši Tallinā, es esmu bijis Rīgā, un tas ir bijis ļoti foršs process,” stāsta NOËP.
Dziesmu vēl pirms oficiālās izdošanas klausītājiem jau bijusi iespēja dzirdēt dzīvajā izpildījumā – "Sudden Lights" koncertā pērn novembrī, kā arī dziesmu konkursa "Supernova" finālā. “Dalīties ar šo dziesmu ar tik daudziem cilvēkiem pirms tās oficiālās izlaišanas ir bijusi brīnišķīga pieredze,” uzskata mākslinieki.
"Sudden Lights" pirmais brīvdabas koncerts Mežaparkā 16.09.2023.
Raksturojot dziesmu “it drives me (out of my mind)”, mūziķi uzsver tās kontrastaino, bet sabalansēto dabu: “Man tā ir aizraujoša divu elementu kombinācija, kas uz papīra izklausās diezgan atšķirīgi. Mēs neienācām viens otra pasaulē – mēs izveidojām jaunu telpu kaut kur pa vidu.” Runājot par nākotni, abi mākslinieki cer uz sadarbības turpinājumu un kopīgiem koncertiem.
“Mums patīk un iedvesmo Noëpa domāšana un attieksme pret mūziku. Pats galvenais, mums izveidojās lieliska ķīmija, ko nekad nevar pirms tam paredzēt. Lai arī mūsu mūzikas stili ir atšķirīgi, mēs esam domubiedri tajā, kā radām dziesmas un kā tās rādām pasaulei!” saka "Sudden Lights" solists Andrejs Reinis Zitmanis.