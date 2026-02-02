Arktiskos laikapstākļos leģendārajā Zilākalna autotrasē aizvadīts Vidzemes Ziemas autosprinta kausa otrais posms
Svētdien Zilākalna autotrasē, norisinājās Vidzemes Ziemas autosprinta kausa otrais posms, kas paliks atmiņā kā aukstākā sacensību diena kausa vēsturē. Gaisa temperatūra sportistiem ierodoties trasē sasniedza -28 grādus. Sacensībās startēja vairāk nekā 80 dalībnieki, kuri veica trīs braucienus.
Māris Millers, sacensību organizators: “Vidzemes Ziemas autosprinta kausa otrais posms Valmierā aizritēja bez liekas aizķeršanās. Kopš 2017. gada, kad tiek rīkots Vidzemes Ziemas kauss, šī bija aukstākā sacensību diena. Posmā startēja vairāk nekā 80 dalībnieki, un tika aizvadīti trīs braucieni, kuros katrs sportists veica divus pilnus apļus leģendārajā Zilākalna autotrasē. Vēlos pateikties sportistiem par dalību, Zilākalna autotrases komandai par ieguldīto darbu trases sagatavošanā, kā arī Vidzemes Ziemas autosprinta kausa partneriem un atbalstītājiem, bez kuru iesaistes posmu norise nebūtu iespējama.”
Sportistus priecēja kvalitatīvais ledus segums, izteiktais trases reljefs un vēsturiski zināmā konfigurācija. Braucēji atzina, ka trase ir tehniski sarežģīta, un, lai sasniegtu ātrākos rezultātus, bija jāliek lietā gan iepriekšējos treniņos Zilākalnā iegūtās zināšanas, gan pieredze citos ziemas posmos.
Sacensību rezultāti apliecināja augstu sportistu meistarību - vairāki dalībnieki kāpa uz pjedestāla vairāk nekā vienā klasē. Īpaši izcēlās Elmārs Aukšmuksts, kurš izcīnīja uzvaras 4WD-REILAT, 4WD un 4WD-R klasēs, kā arī Gints Bujāns, triumfējot FWD-REILAT, FWD un FWD-R ieskaitēs. Ar stabilu sniegumu vairākās klasēs sevi apliecināja arī Armands Bujāns, kurš uzvarēja Junioru klasē un kāpa uz pjedestāla gan FWD, gan FWD-R ieskaitēs, savukārt Raitis Škapars uzvarēja RWD klasē un izcīnīja pjedestālu arī RWD-REILAT klasē. Tas apliecināja gan sportistu sagatavotību, gan spēju pielāgoties dažādiem apstākļiem.
Sacensībās Dāmu klasē uzvaru izcīnīja Renita Aukšmukste, aiz sevis atstājot Ilzi Babri un Natalju Kamisarovu, savukārt Junioru ieskaitē ātrākais bija Armands Bujāns, otro vietu ieņemot Pēterim Nebaram, bet trešo Armandam Grozam.
RWD-REILAT klasē uzvaras laurus plūca Uldis Klucis, aiz kura Kristers Škapars un Raitis Škapars, kamēr FWD-REILAT ieskaitē nepārspēts palika Gints Bujāns, otro un trešo vietu izcīnot Fēliksam Aukšmukstam un Ritvaram Dovgiallo. 4WD-REILAT klasē uzvaru izcīnīja Elmārs Aukšmuksts, aiz sevis atstājot Edgaru Lusti un Aini Mušpertu.
Spraigas cīņas risinājās arī bezradžu klasēs - RWD klasē uzvarēja Raitis Škapars, otrajā vietā ierindojās Uldis Klucis, bet trešajā - Kristers Škapars. FWD ieskaitē uzvaru izcīnīja Gints Bujāns, otrais Armands Bujāns un trešais Fēlikss Aukšmuksts, savukārt 4WD klasē triumfēja Elmārs Aukšmuksts, otro vietu ieņemot Edgaram Lustem, bet trešo - Dainim Zomerfeldam.
Radžu RWD-R klasē ātrākais bija Pēteris Nebars, aiz kura sekoja Klāvs Rozītis un Armands Groza, bet FWD-R ieskaitē uzvarēja Gints Bujāns, otro vietu izcīnot Armandam Bujānam, bet trešo - Edgaram Balodim. 4WD-R klasē savu pārsvaru apliecināja Elmārs Aukšmuksts, aiz kura finišēja Mārcis Zilgalvis un Jānis Seiksts.
Sacensību noslēgumā sportistus pārsteidza arī posma atbalstītāja SarsAuto sagādāts pārsteigums jeb specbalva. Balva bija paredzēta sportistam, kurš pirmais ar automašīnas aizmuguri precīzi trāpīs trasē izvietotajai, virvē iekārtajai bumbai. Balvu, savirzes regulēšanu 50 EUR vērtībā, ieguva Edgars Luste (Subaru).